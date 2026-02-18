Відео
Головна Економіка Steam влаштує масштабний розпродаж ігор у лютому — коли готувати гроші

Steam влаштує масштабний розпродаж ігор у лютому — коли готувати гроші

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 13:06
Розпродажі та фестивалі ігор у Steam — що підготували для геймерів у лютому 2026
Хлопець грає у відеогру. Фото: Unsplash

Українських геймерів очікують сезонні знижки на ігри в Steam, а також тематичний фестиваль, який точно зацікавить фанатів жанру. На другу половину лютого 2026 року заплановані дві події, організовані Valve — американською компанією, що займається розробкою відеоігор та цифровою дистрибуцією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Читайте також:

Фестивалі та розпродажі відеоігор

Протягом року користувачів онлайн-платформи чекають різноманітні тематичні події, включно з розпродажами, фокус-фестивалями, презентаціями тощо. Геймери зможуть познайомитися з новими тайтлами, долучитися до жанрів, які раніше здавалися нецікавими, і купити ігри з вигідними знижками.

Найближчим часом у Steam пройде:

  • Фестиваль коней (19-23 лютого);
  • Фестиваль новинок (з 23 лютого до 2 березня).

Horse Game Festival — це тематичний "фокус-фестиваль", присвячений комп'ютерним і консольним іграм, де головними персонажами або частиною ключової механіки є коні. Учасники будуть демонструвати свої доробки, пов'язані з доглядом за тваринами, верховою їздою тощо, а геймери отримають знижки та зможуть пограти в демоверсії.

Що стосується Фестивалю новинок Steam, то це традиційна багатоденна подія, на якій влаштовують спілкування з розробниками, презентації демоверсій, огляд тайтлів, які скоро з'являться на платформі, та інші активності.

"Для розробників це шанс отримати перші відгуки гравців і зібрати аудиторію для своїх ігор під час підготовки до їхнього офіційного випуску в Steam у майбутньому", — йдеться в оголошенні.

Знижки на ігри в Steam

Станом на середу, 18 лютого, користувачі платформи можуть придбати безліч культових ігор за зниженими цінами. Наприклад, містичний SILENT HILL 2 коштує всього 657 грн замість 1 315 грн (знижка 50% до 23 лютого), а довгоочікуваний S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl віддають за 979 грн замість 1 399 грн (-30%).

Steam влаштує масштабний розпродаж ігор у лютому — коли готувати гроші - фото 1
Знижки на ігри в Steam. Фото: скриншот

Нагадаємо, індустрія відеоігор перебуває на підйомі. Мобільні тайтли приносять розробникам великі доходи, а комп'ютерні та консольні потребують мільйонних витрат на реалізацію (однак виправдовують вкладення).

Також ми писали, що українські супермаркети часто встановлюють вигідні знижки на продукти харчування. Споживачі можуть економити бюджет на улюблених товарах, зокрема солодощах, напоях, овочах, фруктах тощо.

розпродаж комп'ютерні ігри відеоігри Steam знижка
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
