Розпродажі та фестивалі ігор у Steam — що підготували для геймерів у лютому 2026

Хлопець грає у відеогру. Фото: Unsplash

Українських геймерів очікують сезонні знижки на ігри в Steam, а також тематичний фестиваль, який точно зацікавить фанатів жанру. На другу половину лютого 2026 року заплановані дві події, організовані Valve — американською компанією, що займається розробкою відеоігор та цифровою дистрибуцією.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Фестивалі та розпродажі відеоігор

Протягом року користувачів онлайн-платформи чекають різноманітні тематичні події, включно з розпродажами, фокус-фестивалями, презентаціями тощо. Геймери зможуть познайомитися з новими тайтлами, долучитися до жанрів, які раніше здавалися нецікавими, і купити ігри з вигідними знижками.

Найближчим часом у Steam пройде:

Фестиваль коней (19-23 лютого);

Фестиваль новинок (з 23 лютого до 2 березня).

Horse Game Festival — це тематичний "фокус-фестиваль", присвячений комп'ютерним і консольним іграм, де головними персонажами або частиною ключової механіки є коні. Учасники будуть демонструвати свої доробки, пов'язані з доглядом за тваринами, верховою їздою тощо, а геймери отримають знижки та зможуть пограти в демоверсії.

Що стосується Фестивалю новинок Steam, то це традиційна багатоденна подія, на якій влаштовують спілкування з розробниками, презентації демоверсій, огляд тайтлів, які скоро з'являться на платформі, та інші активності.

"Для розробників це шанс отримати перші відгуки гравців і зібрати аудиторію для своїх ігор під час підготовки до їхнього офіційного випуску в Steam у майбутньому", — йдеться в оголошенні.

Знижки на ігри в Steam

Станом на середу, 18 лютого, користувачі платформи можуть придбати безліч культових ігор за зниженими цінами. Наприклад, містичний SILENT HILL 2 коштує всього 657 грн замість 1 315 грн (знижка 50% до 23 лютого), а довгоочікуваний S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl віддають за 979 грн замість 1 399 грн (-30%).

Знижки на ігри в Steam. Фото: скриншот

Нагадаємо, індустрія відеоігор перебуває на підйомі. Мобільні тайтли приносять розробникам великі доходи, а комп'ютерні та консольні потребують мільйонних витрат на реалізацію (однак виправдовують вкладення).

