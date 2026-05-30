Большие скидки на видеоигры в Steam: к каким тематическим событиям готовиться летом

Скидки на видеоигры в Steam. Фото: Pesels. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый месяц на цифровой платформе Steam проходят тематические фестивали. Это значит одно — видеоигры становятся доступны геймерам почти за бесценок. Выгодные скидки иногда до 95% действуют на тайтлы разных жанров, независимо от компании-производителя, культовости или даты выхода.

К каким тематическим событиям и распродажам стоит готовиться летом 2026 года, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

Летняя распродажа Steam

В июне геймеров ждут два тематических фестиваля и одно масштабное событие — сезонная распродажа компьютерных игр. Сначала о фестивалях: с 8 по 15 июня состоится Steam Bullet Fest, посвященный динамичным тайтлам в жанре "пулеметного ада" и симуляторам выживания.

Во второй половине месяца, с 15 по 22 июня, для пользователей организуют Фестиваль новинок, на котором презентуют большое количество будущих релизов. Это отличная возможность для разработчиков найти потенциальных покупателей, а для геймеров — узнать о создании проектов в любимом жанре.

И главное событие июня, которое плавно перейдет в начало июля — это Летняя распродажа Steam 2026 года. Платформа каждый сезон проводит масштабные распродажи игр без привязки к теме, жанру или разработчику. Скидки будут действовать чуть ли не на весь ассортимент цифрового магазина.

Читайте также:

Что готовит Steam в июле и августе

График тематических событий летом 2026 года выглядит так:

Фестиваль социальной дедукции — 13 по 16 июля;

Фестиваль поездов — с 20 по 27 июля;

Фестиваль киберпанка — с 3 по 10 августа;

Фестиваль кеглей и кольев — с 17 по 20 августа.

Все распродажи будут касаться исключительно игр определенного жанра или тематики. Фестиваль социальной дедукции коснется проектов, где ключевым элементом является расследование, поиск скрытых врагов, командная работа. Фестиваль поездов, как понятно из названия, посвящен играм о железнодорожном транспорте и локомотивах.

Во время Фестиваля киберпанка точно удастся приобрести с большой скидкой наиболее известный тайтл этого жанра — Cyberpunk 2077. А Фестиваль кеглей и кольев сосредоточится на играх о боулинге и спортивных симуляторах с похожей механикой.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали о бешеном успехе Subnautica 2, которую презентовали в мае 2026 года. Долгожданную игру выпустили в ранний доступ и она стала хитом. Проект о подводном мире в жанре survival стоит 899 грн в Steam и Epic Games Store.

Также Новини.LIVE рассказывали, что геймерам предложили выгодные скидки на игры до 70%. Цифровая платформа Steam запустила распродажу тайтлов от американского разработчика Activision. Компания создала культовую серию Call of Duty.