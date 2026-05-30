Великі знижки на відеоігри в Steam: до яких тематичних подій готуватися влітку

Знижки на відеоігри в Steam. Фото: Pesels. Колаж: Новини.LIVE

Щомісяця на цифровій платформі Steam проходять тематичні фестивалі. Це означає одне — відеоігри стають доступні геймерам майже за безцінь. Вигідні знижки подекуди до 95% діють на тайтли різних жанрів, незалежно від компанії-виробника, культовості чи дати виходу.

До яких тематичних подій та розпродажів варто готуватися влітку 2026 року, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

Літній розпродаж Steam

У червні геймерів чекають два тематичні фестивалі та одна масштабна подія — сезонний розпродаж комп’ютерних ігор. Спочатку про фестивалі: з 8 по 15 червня відбудеться Steam Bullet Fest, присвячений динамічним тайтлам у жанрі "кулеметного пекла" і симуляторам виживання.

У другій половині місяця, з 15 по 22 червня, для користувачів організують Фестиваль новинок, на якому презентують велику кількість майбутніх релізів. Це чудова можливість для розробників знайти потенційних покупців, а для геймерів — дізнатися про створення проєктів в улюбленому жанрі.

І головна подія червня, що плавно перейде на початок липня — це Літній розпродаж Steam 2026 року. Платформа кожного сезону проводить масштабні розпродажі ігор без прив’язки до теми, жанру чи розробника. Знижки будуть діяти мало не на весь асортимент цифрового магазину.

Читайте також:

Що готує Steam у липні та серпні

Графік тематичних подій влітку 2026 року має такий вигляд:

Фестиваль соціальної дедукції — 13 по 16 липня;

Фестиваль потягів — з 20 по 27 липня;

Фестиваль кіберпанку — з 3 по 10 серпня;

Фестиваль кеглів і кілків — з 17 по 20 серпня.

Всі розпродажі будуть стосуватися виключно ігор певного жанру або тематики. Фестиваль соціальної дедукції торкнеться проєктів, де ключовим елементом є розслідування, пошук прихованих ворогів, командна робота. Фестиваль потягів, як зрозуміло з назви, присвячений іграм про залізничний транспорт і локомотиви.

Під час Фестивалю кіберпанку точно вдасться придбати з великою знижкою найбільш відомий тайтл цього жанру — Cyberpunk 2077. А Фестиваль кеглів і кілків зосередиться на іграх про боулінг і спортивних симуляторах зі схожою механікою.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали про шалений успіх Subnautica 2, яку презентували у травні 2026 року. Довгоочікувану гру випустили в ранній доступ і вона стала хітом. Проєкт про підводний світ у жанрі survival коштує 899 грн у Steam і Epic Games Store.

Також Новини.LIVE розповідали, що геймерам запропонували вигідні знижки на ігри до 70%. Цифрова платформа Steam запустила розпродаж тайтлів від американського розробника Activision. Компанія створила культову серію Call of Duty.