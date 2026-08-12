Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Статус критического предприятия: какие реальные сроки оформления

Статус критического предприятия: какие реальные сроки оформления

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 08:10
Статус предприятия, имеющего критически важное значение: скрытые проблемы и сроки
Очередь людей. Фото: Новини.LIVE.

Процедура подтверждения критичности предприятий на практике существенно отличается от того, что прописано в постановлениях. Практический опыт показывает, что бизнес массово сталкивается с задержками в регистрации заявок, устареванием налоговых справок и неопубликованными критериями отбора, о которых становится известно только после обращения.

О неочевидных трудностях, с которыми бизнес сталкивается при прохождении этой процедуры, сообщили Work.ua, передают Новини.LIVE.

Почему сроки рассмотрения заявок значительно длиннее официальных

Отсчет предусмотренного постановлением Кабмина 10-дневного срока начинается не с момента отправки документов, а с даты их официальной регистрации в соответствующем органе. На практике ответ в эти сроки почти никогда не предоставляется. В среднем рассмотрение длится от трех недель до месяца. В отдельных случаях оно может длиться даже до двух месяцев.

Быстрее всего сейчас работают Минэнерго и Минцифры. Там рассмотрение заявлений занимает в среднем от 2 до 2,5 недель. В то же время рассмотрение в Минэкономики может длиться месяц, а в КМВА или Киевской ОГА — до двух месяцев.

Из-за этого компании, ориентирующиеся на официальные 10 дней, не успевают вовремя подать документы и теряют статус. Эксперты советуют обращаться за подтверждением критичности как минимум за месяц-полтора до истечения срока действия предыдущего решения.

Читайте также:

Какие казусы могут возникнуть с необходимой документацией

Из-за длительного рассмотрения заявлений возникает бюрократический коллапс. Поданные компанией документы теряют силу еще до того, как поступят на рассмотрение комиссии.

В частности, справка из налоговой об отсутствии задолженности действует всего 10 дней. А отчет о заработной плате подается за предыдущий месяц. Если рассмотрение затягивается на несколько недель, комиссия собирается уже в следующем месяце и требует предоставить новую справку из налоговой и более свежий отчет о заработной плате. В результате компании вынуждены повторно собирать документы из-за внутренних задержек самих государственных органов. Из-за этого процесс может казаться бесконечным.

Какие ошибки чаще всего допускают владельцы бизнеса

Значительная часть отказов или игнорирования обращений связана с техническими ошибками самих работодателей при формировании электронного пакета документов.

Согласно требованиям процедуры, весь пакет необходимых документов должен быть объединен в один цельный PDF-файл и подписан электронной цифровой подписью директора. Если компания отправляет 20 отдельных файлов или просто скан-копию без наложенной электронной цифровой подписи, такое обращение даже не регистрируется. При этом предприятие может неделями ждать ответа, даже не подозревая, что рассмотрение дела так и не началось.

О каких подводных камнях предприниматели могут не знать

Большинство министерств утверждают сами критерии, но не объясняют, какими именно документами их подтверждать. Из-за этого юристам приходится самостоятельно составлять перечни доказательной базы.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие данные мобилизованному предпринимателю необходимо подавать в налоговую. По словам экспертов, государство освобождает таких лиц от начисления, уплаты налогов и подачи отчетности за период военной службы. Правила применяются на весь период военной службы.

Также Новини.LIVE напомнили о финансовых обязательствах для индивидуальных предпринимателей третьей группы. Уже в августе заканчивается второй квартал. Предпринимателям следует успеть внести оплату до 19 августа.

бизнес критическая инфраструктура бронирование
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации