Статус критично важливого підприємства: приховані проблеми та строки

Черга людей. Фото: Новини.LIVE.

Процедура підтвердження критичності підприємств на практиці суттєво відрізняється від того, що прописано в постановах. Практичний досвід показує, що бізнес масово стикається з затримками реєстрації заяв, застаріванням податкових довідок та неопублікованими критеріями відбору, про які стає відомо лише після звернення.

Про неочевидні труднощі, з якими бізнес стикається під час проходження цієї процедури повідомили Work.ua, передають Новини.LIVE.

Чому строки розгляду заяв значно довші за офіційні

Відлік передбаченого постановою Кабміну 10-денного строку починається не з моменту надсилання документів, а від дати їхньої офіційної реєстрації у відповідному органі. На практиці відповідь у ці строки майже ніколи не надають. У середньому розгляд триває від трьох тижнів до місяці. В окремих випадках може тривати навіть до двох місяців.

Найшвидше зараз працюють Міненерго та Мінцифри. Там розгляд заяв відбувається в середньому від 2 до 2,5 тижнів. Водночас розгляд у Мінекономіки може тривати місяць, а в КМВА чи Київській ОВА — до двох місяців.

Через це компанії, які орієнтуються на офіційні 10 днів, не встигають вчасно подати документи й втрачають статус. Експерти радять звертатися за підтвердженням критичності щонайменше за місяць-півтора до закінчення терміну дії попереднього рішення.

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Які казуси можуть виникнути в необхідній документації

Через тривалий розгляд заяв, виникає бюрократичний колапс. Подані компанією документи втрачають чинність ще до того, як потраплять на розгляд комісії.

Зокрема, довідка від податкової про відсутність заборгованості діє лише 10 днів. А зарплатний звіт подається за попередній місяць. Якщо розгляд затягується на кілька тижнів, комісія збирається вже наступного місяця і вимагає надати нову довідку з податкової та свіжіший зарплатний звіт. У результаті компанії змушені повторно збирати папери через внутрішні затримки самих державних органів. Через це процес може здаватись безкінечним.

Яких помилок частіше припускаються власники бізнесів

Значна частина відмов або ігнорувань звернень пов'язана з технічними помилками самих роботодавців під час формування електронного пакета.

За вимогами процедури, увесь пакет необхідних документів має бути об'єднаний в один суцільний PDF-файл та підписаний електронним цифровим підписом директора. Якщо компанія надсилає 20 окремих файлів або просто скан-копію без накладеного КЕП, таке звернення навіть не реєструють. При цьому підприємство може тижнями чекати на відповідь, навіть не підозрюючи, що розгляд справи так і не розпочався.

Про які підводні камені підприємці можуть не знати

Більшість міністерств затверджують самі критерії, але не пояснюють, якими саме документами їх підтверджувати. Через це юристам доводиться самостійно вигадувати переліки доказової бази.

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