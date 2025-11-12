Польша аннулирует статус беженца у иностранцев — стоит ли волноваться украинцам

Люди на границе с Польшей. Фото: УНИАН

За последние годы Польша аннулировала международную защиту для нескольких сотен иностранцев. Наибольшую категорию лиц, потерявших статус беженца, составляют россияне, за ними следуют украинцы и белорусы.

О том, почему украинцев могут лишить статуса беженца в Польше, рассказали на информационном портале inPoland.

Что дает статус беженца в Польше

Статус беженца в Польше предоставляет возможность легально оставаться в стране тем, кто из-за угрозы жизни или здоровью не может находиться в своем государстве. Индивидуальное убежище присуждается лицам, которые подвергаются преследованиям в своей стране, в частности со стороны властей.

Закон "О предоставлении иностранцам защиты", принятый в 2003 году, определяет правила:

получения статуса беженца;

оформления вида на жительство;

доступа к социальной и материальной помощи.

По данным Управления по делам иностранцев, чаще всего от международной защиты лишают граждан России. Всего с января 2020 года по 20 октября 2025 года такие решения получили 410 иностранцев: 336 россиян, 38 украинцев и 15 белорусов.

Почему человека могут лишить статуса беженца в Польше

Самой распространенной причиной аннулирования статуса (примерно 70% случаев) является изменение обстоятельств, при которых предоставлялось право на защиту, из-за чего он становится ненужным. Примерно в 15% случаев решение основывается на вопросах безопасности.

Лишение убежища по этой причине может инициировать командир пограничной службы, руководитель полиции провинции, глава Агентства внутренней безопасности или министр юстиции.

