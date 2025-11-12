Польща анулює статус біженця в іноземців — чи варто хвилюватись українцям

Люди на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

За останні роки Польща анулювала міжнародний захист для кількох сотень іноземців. Найбільшу категорію осіб, які втратили статус біженця, становлять росіяни, за ними йдуть українці та білоруси.

Про те, чому українців можуть позбавити статусу біженця в Польщі, розповіли на інформаційному порталі inPoland.

Що дає статус біженця в Польщі

Статус біженця в Польщі надає можливість легально залишатися в країні тим, хто через загрозу життю чи здоров’ю не може перебувати у своїй державі. Індивідуальний притулок присуджується особам, які зазнають переслідувань у своїй країні, зокрема з боку влади.

Закон "Про надання іноземцям захисту", ухвалений у 2003 році, визначає правила:

отримання статусу біженця;

оформлення посвідки на проживання;

доступу до соціальної та матеріальної допомоги.

За даними Управління у справах іноземців, найчастіше від міжнародного захисту позбавляють громадян Росії. Загалом із січня 2020 року по 20 жовтня 2025 року такі рішення отримали 410 іноземців: 336 росіян, 38 українців і 15 білорусів.

Чому людину можуть позбавити статусу біженця в Польщі

Найпоширенішою причиною анулювання статусу (приблизно 70% випадків) є зміна обставин, за яких надавалося право на захист, через що він стає непотрібним. Приблизно у 15% випадків рішення ґрунтується на питаннях безпеки.

Позбавлення притулку з цієї причини може ініціювати командир прикордонної служби, керівник поліції провінції, очільник Агентства внутрішньої безпеки або міністр юстиції.

