Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Статус біженця в Польщі можуть забрати — в чому причина

Статус біженця в Польщі можуть забрати — в чому причина

Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 18:15
Оновлено: 17:00
Польща анулює статус біженця в іноземців — чи варто хвилюватись українцям
Люди на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН

За останні роки Польща анулювала міжнародний захист для кількох сотень іноземців. Найбільшу категорію осіб, які втратили статус біженця, становлять росіяни, за ними йдуть українці та білоруси.

Про те, чому українців можуть позбавити статусу біженця в Польщі, розповіли на інформаційному порталі inPoland.

Реклама
Читайте також:

Що дає статус біженця в Польщі 

Статус біженця в Польщі надає можливість легально залишатися в країні тим, хто через загрозу життю чи здоров’ю не може перебувати у своїй державі. Індивідуальний притулок присуджується особам, які зазнають переслідувань у своїй країні, зокрема з боку влади. 

Закон "Про надання іноземцям захисту", ухвалений у 2003 році, визначає правила: 

  • отримання статусу біженця;
  • оформлення посвідки на проживання;
  • доступу до соціальної та матеріальної допомоги.

За даними Управління у справах іноземців, найчастіше від міжнародного захисту позбавляють громадян Росії. Загалом із січня 2020 року по 20 жовтня 2025 року такі рішення отримали 410 іноземців: 336 росіян, 38 українців і 15 білорусів. 

Чому людину можуть позбавити статусу біженця в Польщі

Найпоширенішою причиною анулювання статусу (приблизно 70% випадків) є зміна обставин, за яких надавалося право на захист, через що він стає непотрібним. Приблизно у 15% випадків рішення ґрунтується на питаннях безпеки. 

Позбавлення притулку з цієї причини може ініціювати командир прикордонної служби, керівник поліції провінції, очільник Агентства внутрішньої безпеки або міністр юстиції.

Раніше ми писали, що риболовля у Польщі залишається одним із найпопулярніших способів відпочинку для багатьох людей, серед яких є й українці. Проте варто враховувати місцеві правила риболовлі, аби уникнути штрафів та неприємностей.

Також ми розповідали, що уряд оприлюднив перелік країн, громадяни яких можуть отримати український паспорт за спрощеною процедурою. Це означає, що паспорти зазначених держав стануть доступними для українців відповідно до закону про подвійне громадянство.

Польща українці біженці допомога українці в Польщі
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації