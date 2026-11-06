Мужчина держит кабель. Фото: Pexels

Старые зарядные устройства, ненужные USB-кабели, телефонные провода и другие шнуры, которые годами просто пылятся в коробках, могут стать источником дополнительного дохода. Благодаря содержанию меди и алюминия эти материалы пользуются стабильным спросом в специализированных пунктах приема металлолома. Однако итоговая выплата напрямую зависит от типа проводника, толщины изоляции и общего веса партии.

Об этом сообщает 24 канал, передают Новини.LIVE.

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Какие компьютерные и бытовые провода принимают в лом

Специализированные компании закупают кабельную продукцию как в чистом виде, так и непосредственно в первичной изоляции.

Для сдачи подойдут:

USB-кабели и мелкие провода для подключения смарт-устройств или периферии;

сетевые кабели Ethernet, в частности стандарта UTP и экранированные UTP с фольгой;

кабели питания для системных блоков, мониторов и бытовой техники;

телефонные, аудио- и сигнальные шнуры;

внутренняя проводка от неработающих компьютерных комплектующих и блоков питания.

Приемные пункты оценивают содержание цветного металла внутри, а не вес кабеля как готового изделия. Если провод тонкий, а пластиковая оболочка толстая, выплата за один килограмм будет ниже.

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Сколько можно получить за килограмм

Стоимость кабельного лома зависит от материала и состава оболочки. Медь ценится значительно дороже, чем алюминий или омедненные жилы.

Ориентировочные диапазоны цен в Украине составляют:

медный кабель в изоляции — от 40 до 80 грн/кг;

обычный сетевой UTP-кабель — от 25 до 50 грн/кг;

экранированный UTP-кабель с фольгой — от 20 до 40 грн/кг.

Цена может отличаться в зависимости от региона и условий конкретного пункта.

Как правильно подготовить кабели к сдаче

Чтобы получить максимальную выплату и не тратить время зря, придерживайтесь простых правил:

Рассортируйте сырьё по типу. Не снимайте изоляцию самостоятельно, ведь большинство современных пунктов принимают кабели в оболочке и перерабатывают их на специальных станках.

Категорически запрещено сжигать изоляцию на открытом огне. При горении пластика выделяются токсичные вещества, а сам металл окисляется, теряет качество и дешевеет при приеме. Если у вас небольшая охапка проводов, заранее позвоните в пункт приёма, уточните цену и убедитесь, что выручка покроет расходы на дорогу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о заработке на металлоломе. Среди покупателей очень высоко ценится медь. За ее выкуп готовы заплатить немалую сумму.

Также Новини.LIVE сообщали, какой доход можно получить от продажи черного металла. Его легко найти в домашних условиях. Он содержится во многих бытовых приборах, инструментах, транспортных средствах, мебели и т. д.