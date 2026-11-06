Старые зарядные кабели можно продать: как заработать больше на металлоломе
Старые зарядные устройства, ненужные USB-кабели, телефонные провода и другие шнуры, которые годами просто пылятся в коробках, могут стать источником дополнительного дохода. Благодаря содержанию меди и алюминия эти материалы пользуются стабильным спросом в специализированных пунктах приема металлолома. Однако итоговая выплата напрямую зависит от типа проводника, толщины изоляции и общего веса партии.
Об этом сообщает 24 канал, передают Новини.LIVE.
Какие компьютерные и бытовые провода принимают в лом
Специализированные компании закупают кабельную продукцию как в чистом виде, так и непосредственно в первичной изоляции.
Для сдачи подойдут:
- USB-кабели и мелкие провода для подключения смарт-устройств или периферии;
- сетевые кабели Ethernet, в частности стандарта UTP и экранированные UTP с фольгой;
- кабели питания для системных блоков, мониторов и бытовой техники;
- телефонные, аудио- и сигнальные шнуры;
- внутренняя проводка от неработающих компьютерных комплектующих и блоков питания.
Приемные пункты оценивают содержание цветного металла внутри, а не вес кабеля как готового изделия. Если провод тонкий, а пластиковая оболочка толстая, выплата за один килограмм будет ниже.
Сколько можно получить за килограмм
Стоимость кабельного лома зависит от материала и состава оболочки. Медь ценится значительно дороже, чем алюминий или омедненные жилы.
Ориентировочные диапазоны цен в Украине составляют:
- медный кабель в изоляции — от 40 до 80 грн/кг;
- обычный сетевой UTP-кабель — от 25 до 50 грн/кг;
- экранированный UTP-кабель с фольгой — от 20 до 40 грн/кг.
Цена может отличаться в зависимости от региона и условий конкретного пункта.
Как правильно подготовить кабели к сдаче
Чтобы получить максимальную выплату и не тратить время зря, придерживайтесь простых правил:
- Рассортируйте сырьё по типу.
- Не снимайте изоляцию самостоятельно, ведь большинство современных пунктов принимают кабели в оболочке и перерабатывают их на специальных станках.
Категорически запрещено сжигать изоляцию на открытом огне. При горении пластика выделяются токсичные вещества, а сам металл окисляется, теряет качество и дешевеет при приеме. Если у вас небольшая охапка проводов, заранее позвоните в пункт приёма, уточните цену и убедитесь, что выручка покроет расходы на дорогу.
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали о заработке на металлоломе. Среди покупателей очень высоко ценится медь. За ее выкуп готовы заплатить немалую сумму.
Также Новини.LIVE сообщали, какой доход можно получить от продажи черного металла. Его легко найти в домашних условиях. Он содержится во многих бытовых приборах, инструментах, транспортных средствах, мебели и т. д.