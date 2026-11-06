Чоловік тримає кабель. Фото: Pexels

Старі зарядні пристрої, непотрібні USB-кабелі, телефонні дроти та інші шнури, які роками лише збирають пил у коробках, можуть стати джерелом додаткового доходу. Завдяки вмісту міді та алюмінію ці матеріали користуються стабільним попитом у спеціалізованих пунктах прийому металобрухту. Однак підсумкова виплата прямо залежить від типом провідника, товщини ізоляції та загальної ваги партії.

Про це повідомляє 24 канал, передають Новини.LIVE.

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Які комп'ютерні та побутові дроти приймають у брухт

Спеціалізовані компанії закуповують кабельну продукцію як у чистому вигляді, так і безпосередньо в первинній ізоляції.

Для здачі підійдуть:

USB-кабелі та дрібні дроти для підключення смарт-пристроїв чи периферії;

мережеві кабелі Ethernet, зокрема стандарту UTP та екрановані UTP з фольгою;

кабелі живлення для системних блоків, моніторів та побутової техніки;

телефонні, аудіо- та сигнальні шнури;

внутрішня проводка від неробочих комп'ютерних комплектуючих та блоків живлення.

Приймальні пункти оцінюють вміст кольорового металу всередині, а не вагу кабелю як готового виробу. Якщо дріт тонкий, а пластикова оболонка товста, виплата за один кілограм буде нижчою.

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Вартість брухту кабелів формується залежно від матеріалу та складу оболонки. Мідь цінується суттєво дорожче за алюміній чи оміднені жили.

Орієнтовні діапазони цін в Україні становлять:

мідний кабель в ізоляції — від 40 до 80 грн/кг;

звичайний мережевий UTP-кабель — від 25 до 50 грн/кг;

екранований UTP-кабель із фольгою — від 20 до 40 грн/кг.

Ціна може відрізнятися залежно від регіону та умов конкретного пункту.

Як правильно підготувати кабелі до здачі

Щоб отримати максимальну виплату й не витратити час даремно, дотримуйтесь простих правил:

Розділіть сировину за типом. Не знімайте ізоляцію самостійно, адже більшість сучасних пунктів приймають кабелі в оболонці та переробляють їх на спеціальних верстатах.

Категорично заборонено випалювати ізоляцію на відкритому вогні. Під час горіння пластику виділяються токсичні речовини, а сам метал окислюється, втрачає якість та дешевшає під час приймання. Якщо у вас невелика оберемка дротів, заздалегідь зателефонуйте до пункту прийому, уточніть ціну й переконайтеся, що виручка покриє витрати на дорогу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про заробіток на металобрухті. Дуже високо серед покупців цінується мідь. За її викуп готові заплатити чималу суму.

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