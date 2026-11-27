Площадь Героев в Днепре. Фото: Новини.LIVE

Футбольный стадион "Днепр-Арена" и учебно-тренировочную базу в Приднепровске продали на открытом аукционе в системе ProZorro. Победителем торгов стало ООО "Риал Эстейт 7", которое предложило за спортивный комплекс 56,21 млн гривен без учета НДС. С учетом налога общая стоимость сделки составляет 67,45 млн гривен.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на ProZorro.

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Что известно о покупателях

ООО "Риал Эстейт 7" оказалось единственным участником аукциона. По данным реестров, уставный капитал компании составляет всего 10 000 гривен, а ее учредителем и конечным бенефициаром указан Владислав Штипельман.

Стадион "Днепр-Арена". Фото: SportPlace

В то же время, по информации СМИ, в пул инвесторов, привлеченных к приобретению спортивной инфраструктуры в Днепре, также вошли:

совладелец торговых сетей EVA и VARUS Руслан Шостак;

девелопер и совладелец Vertex Group Дмитрий Харченко;

председатель Ассоциации футбола Днепропетровской области Алексей Марков.

При этом Руслан Шостак отметил на своей странице в Facebook, что собственность объекта останется у горожан.

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"Мы все болели за ФК «Днепр» и помним, как эта команда объединяла город. Хочу, чтобы те, кто когда-то ходил на матч с отцом, через несколько лет привели на трибуны уже своих детей. Каким будет Днепр через десять или двадцать лет, зависит и от решений, которые мы принимаем сегодня. Для меня в этом и заключается смысл объединять предпринимателей, готовых вместе брать на себя ответственность за важные для города проекты", — подытожил Шостак.

Как заключили сделку

Объявление победителя аукциона не означает мгновенного перехода права собственности. Согласно процедуре, потенциальный покупатель должен пройти обязательные проверки. В частности, документально подтвердить законность происхождения средств, за которые планируется выкуп активов. Окончательное завершение сделки будет зависеть от успешного прохождения этих процедур.

Что входит в лот:

Стадион "Днепр-Арена" — футбольная арена вместимостью более 31 тысячи зрителей, реконструированная и открытая в 2008 году. Комплекс оснащен системой подогрева поля, современным освещением, медиацентром, рестораном и VIP-ложами. Учебно-тренировочная база в жилом массиве Приднепровск.

ПриватБанк уже ранее пытался продать эти активы на торгах в 2022 и 2025 годах. Однако тогда продажа не увенчалась успехом.

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