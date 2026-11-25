Человек разговаривает по телефону. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели в Украине могут выбирать общую систему налогообложения без ограничений на виды деятельности (если они не запрещены законом). Налоги для ФЛП отличаются от ставок, утвержденных на упрощенной системе, а деньги взимаются с чистого дохода. Мы разобрались, сколько должны платить представители бизнеса в 2026 году.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Налоговый кодекс Украины.

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Кто открывает ФЛП на общей системе

Единый налог предполагает множество ограничений на виды деятельности, количество наемных работников и даже годовой доход. Общая система не запрещает физическим лицам-предпринимателям делать то, что им хочется (в рамках украинского законодательства, конечно).

Чаще ОСН выбирают ФЛП, которые не могут применить упрощенную систему из-за специфической хозяйственной деятельности, либо в случае наличия больших расходов, не включаемых в базу налогообложения.

Согласно статье 4 закона "О предпринимательстве", на общей системе запрещено осуществлять деятельность, связанную с:

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оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

охраной отдельных особо важных объектов права государственной собственности;

производством бензинов моторных смесевых или с добавлением биоэтанола.

"Деятельность, связанная с производством биоэтанола, осуществляется субъектами хозяйствования при наличии соответствующей лицензии", — говорится в законе.

Налоги для ФЛП на общей системе

По состоянию на 2026 год физические лица-предприниматели должны уплачивать в государственный бюджет 18% налога на доходы физических лиц, 5% военного сбора и 22% единого социального взноса. Все платежи применяют к чистому доходу ФЛП, то есть без учета затрат.

Важный нюанс: если в отчетном периоде вообще не было прибыли, закон разрешает не платить налоги, в том числе ЕСВ. В зависимости от индивидуальных обстоятельств на общей системе уплачивают НДС, акциз, пошлину, транспортный/экологический налоги, туристический сбор, ренту за пользование природными ресурсами, налог на недвижимость и пр.

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с единым налогом для ФЛП в 2027 году. Ставки для представителей 1 и 2 группы зависят от социальных стандартов. Поскольку минимальная зарплата и прожиточный минимум возрастут с 1 января, суммы налогов будут обновлены.

Также мы рассказывали, что запрещено делать ФЛП 3 группы в 2026 году. Ограничений достаточно мало, но они включают обмен валюты, продажу подакцизных товаров, проведение азартных игр, предоставление почтовых услуг, торговлю антиквариата, охранную деятельность и др.