Чоловік розмовляє по телефону. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці в Україні можуть обирати загальну систему оподаткування без жодних обмежень на види діяльності (якщо вони не заборонені законом). Податки для ФОП відрізняються від ставок, затверджених на спрощеній системі, а кошти стягують з чистого доходу. Ми розібралися, скільки повинні платити представники бізнесу у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Податковий кодекс України.

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Хто відкриває ФОП на загальній системі

Єдиний податок передбачає багато обмежень на види діяльності, кількість найманих працівників і навіть річний дохід. Натомість загальна система не забороняє фізичним особам-підприємцям робити те, що їм хочеться (у межах українського законодавства, звісно).

Найчастіше ЗСО обирають ФОПи, які не можуть застосувати спрощену систему через специфічну господарську діяльність, або в разі наявності великих витрат, що не включаються до бази оподаткування.

Згідно зі статтею 4 закону "Про підприємництво", на загальній системі заборонено здійснювати діяльність, пов'язану з:

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обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів;

охороною окремих особливо важливих об’єктів права державної власності;

виробництвом бензинів моторних сумішевих або з додаванням біоетанолу.

"Діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії", — йдеться в законі.

Податки для ФОП на загальній системі

Станом на 2026 рік фізичні особи-підприємці повинні сплачувати до державного бюджету 18% податку на доходи фізичних осіб, 5% військового збору і 22% єдиного соціального внеску. Всі платежі застосовують до чистого доходу ФОПа, тобто без урахування витрат.

Важливий нюанс: якщо у звітному періоді взагалі не було прибутку, закон дозволяє не сплачувати податки, в тому числі ЄСВ. Залежно від індивідуальних обставин на загальній системі сплачують ще ПДВ, акциз, мито, транспортний/екологічний податки, туристичний збір, ренту за користування природними ресурсами, податок на нерухомість тощо.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде за єдиним податком для ФОП у 2027 році. Ставки для представників 1 та 2 групи залежить від соціальних стандартів. Оскільки мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростуть з 1 січня, суми податків будуть оновлені.

Також ми розповідали, що заборонено робити ФОП 3 групи у 2026 році. Обмежень доволі мало, але вони включають обмін валюти, продаж підакцизних товарів, проведення азартних ігор, надання поштових послуг, торгівлю антикваріату, охоронну діяльність та ін.