Игра GTA VI на одном из рекламных щитов в Варшаве, Польша. Фото: Новини.LIVE

Выход культовой игры Grand Theft Auto VI стал самым масштабным релизом в истории мировой индустрии развлечений. Только за первые сутки розничные продажи игры достигли 3,79 миллиарда долларов, а объем предзаказов составил 32,5 миллиона копий. Этот результат позволил новой игре от Rockstar Games за один день превзойти мировые кассовые сборы самой прибыльной игры в истории кинематографа.

Об этом сообщает Gameved, передают Новини.LIVE.

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GTA VI обогнала "Мстителей" за 24 часа

На масштаб этого достижения обратил внимание известный игровой журналист Bloomberg Джейсон Шрайер. В соцсети X он сравнил суточную выручку игры с результатами фильма "Мстители: Финал" 2019 года, который за весь период мирового проката собрал 2,94 миллиарда долларов, что на 850 миллионов долларов меньше, чем GTA VI заработала только на старте.

Помимо финансового рекорда, уже через 24 часа после выхода игра вошла в топ-30 самых продаваемых видеоигр всех времён.

Как GTA VI обогнала предыдущую GTA V

Бывший директор по стратегии выпуска игр в Epic Games Сергей Гальонкин проанализировал старт новинки в контексте количества проданных консолей. По его подсчётам, на момент выхода GTA VI в мире насчитывалось около 132 миллионов устройств PS5 и Xbox Series X/S. Таким образом, 32,5 миллиона предзаказанных копий означают, что игру приобрели почти на каждую четвертую консоль текущего поколения.

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Для сравнения: на момент релиза GTA V парк консолей PS3 и Xbox 360 был больше, но за первые сутки тогда удалось реализовать лишь 11,2 млн копий. Предыдущей части понадобилось целых 15 недель, чтобы достичь отметки в 32,5 млн проданных экземпляров, которую GTA VI преодолела мгновенно. По словам эксперта, этому способствовали развитие цифровой дистрибуции и многолетнее удержание огромной аудитории благодаря GTA Online.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о скидках на различные версии игры Grand Theft Auto. Скидки достигают целых 70%. Например, GTA IV стоит всего 128 гривен вместо 429 гривен.

Также мы сообщали, сколько стоит игра Grand Theft Auto VI. Несмотря на выход, цена практически не изменилась и держится на уровне 4 299 гривен. Предзаказ игры можно было оформить почти за полгода до релиза — еще с 25 июня.