Парень играет за ноутбуком. Фото: Pexels

Пользователям цифрового магазина Steam предложили выгодные скидки на компьютерные игры различных жанров. Во-первых, в связи с выходом долгожданной GTA 6 подешевели тайтлы о криминале, в частности предыдущие части франшизы. Во-вторых, продолжается очередной тематический фестиваль, поэтому цены на некоторые проекты существенно снизили.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие видеоигры в Steam доступны геймерам с большими скидками по состоянию на четверг, 19 ноября.

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Игры о криминале в Steam

Официальный релиз Grand Theft Auto VI (GTA 6) от Rockstar Games состоялся 19 ноября 2026 года. По случаю события, которого ждали миллионы геймеров, в Steam предложили скидки на игры о криминальных авторитетах, перестрелках, бандитах и мафии.

Предыдущие части GTA тоже доступны пользователям платформы дешевле. Например, сборник из Grand Theft Auto III, Vice City и San Andreas продается за 494 грн вместо 1 499 грн (-67%), а GTA IV стоит 128 грн вместо 429 грн (-70%). Среди других тайтлов со скидками:

Sleeping Dogs — 56 грн вместо 379 грн (-85%);

Watch Dogs 2 — 137 грн вместо 915 грн (-85%);

Lost Judgment — 299 грн вместо 1 499 грн (-80%);

Sifu — 142 грн вместо 569 грн (-75%);

Yakuza 0 — 679 грн вместо 1 699 грн (-60%).

Скидки на игры в Steam. Фото: скриншот

Фестиваль ролевых автобоев

До 23 ноября продлится последний в 2026 году тематический фестиваль, посвященный играм, в которых нужно разрабатывать стратегию для победы над соперником, а сами бои полностью автоматизированы — их ведет искусственный интеллект или специальные алгоритмы.

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Пользователям Steam предложили по сниженной цене Conquest of Elysium 5 — 240 грн вместо 600 грн (-60%), Mechabellum — 162 грн вместо 325 грн (-50%), Path of Idle: Old Gods Rising — 184 грн вместо 230 грн (-20%), Booster Pack Heroes — 168 грн вместо 240 грн (-30%) и др.

Огромных скидок на большинство игр в Steam стоит ждать с 26 по 30 ноября, когда состоится Черная пятница, а также с 17 декабря по 4 января — во время Зимней распродажи.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пользователи Steam могут заплатить менее 40 грн за компьютерные игры. В отдельном разделе на цифровой платформе предлагают недорогие тайтлы различных жанров. Например, Stronghold Crusader HD стоит 33 грн, а Bendy and the Dark Revival — 38 грн.

Также Новини.LIVE сообщали, что туристы могут сэкономить на ski-pass в Буковеле. До конца ноября 2026 года абонементы на подъемники и трассы продаются со скидкой 10%. Если заранее запланировать поездку на горнолыжный курорт, удастся сэкономить часть бюджета.