Парень играет в компьютерную игру. Фото: Pexels

Пользователям цифрового магазина Steam предложили выгодные скидки на большое количество компьютерных игр. Американская компания Electronic Arts запустила акцию для геймеров, снизив цены вдвое на культовые проекты прошлых десятилетий. Мы выяснили, какие классические тайтлы доступны украинцам значительно дешевле по состоянию на субботу, 7 ноября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Steam.

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Какие игры отдают со скидками

На платформе Steam стартовала временная акция — распродажа классических игр. Пользователям предложили скидки на ретро-проекты, культовые тайтлы и классические хиты прошлых десятилетий, переведенные в цифровой формат. Партнером выступил разработчик и дистрибьютор видеоигр — американская компания Electronic Arts.

По состоянию на субботу, 7 ноября, геймеры могут приобрести намного дешевле такие любимые тайтлы из прошлого:

Road Rash — 174 грн вместо 349 грн (-50%);

Wing Commander — 174 грн вместо 349 грн (-50%);

Privateer 2: The Darkening — 174 грн вместо 349 грн (-50%);

Theme Hospital — 79 грн вместо 159 грн (-50%);

Crusader: No Remorse — 79 грн вместо 159 грн (-50%);

Ultima I: The First Age of Darkness — 79 грн вместо 159 грн (-50%).

Игры в Steam со скидкой 50%. Фото: скриншот

Украинцам предоставили скидки на классические проекты, адаптированные для запуска на современных ПК. Также выгода распространяется на юбилейные/обновленные издания, то есть улучшенные версии ретро-игр с поддержкой современных разрешений и без ошибок.

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Фестивали и распродажи в Steam

До конца 2026 года осталось чуть меньше двух месяцев. За этот период для пользователей Steam проведут один тематический фестиваль и две масштабные распродажи. С 16 по 23 ноября пройдет "Фестиваль ролевых автобоев", который затронет игры в жанре Auto Battler RPG (ведение боев с помощью специальных алгоритмов).

Второе событие — скидки на большое количество проектов по случаю Черной пятницы. Все акционные тайтлы можно будет найти в разделе "Особые предложения", но точная дата проведения распродажи неизвестна. А первый месяц зимы встретит геймеров четвертым в этом году масштабным сезонным "ценопадом" (с 17 декабря по 4 января).

Ранее Новини.LIVE писали, что на платформе Steam прошел очередной тематический фестиваль. На этот раз действовали выгодные скидки на компьютерные игры в жанре хоррор. Пользователям цифрового магазина предлагали METRO 2033, Resident Evil 4 и SILENT HILL 2 намного дешевле.

Также Новини.LIVE сообщали, что 19 ноября 2026 года запланирован релиз года — выйдет GTA 6. Поиграть в долгожданное продолжение легендарной серии смогут только владельцы PlayStation 5, PlayStation 5 Pro Enhanced и Xbox Series X/S. Базовая версия игры стоит 3 499 грн, расширенная — 4 299 грн.