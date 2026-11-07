Хлопець грає в комп'ютерну гру. Фото: Pexels

Користувачам цифрового магазину Steam запропонували вигідні знижки на велику кількість комп’ютерних ігор. Американська компанія Electronic Arts представила акцію для геймерів, знизивши ціни вдвічі на культові проєкти минулих десятиліть. Ми розібралися, які класичні тайтли доступні українцям набагато дешевше станом на суботу, 7 листопада.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Steam.

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Які ігри віддають зі знижками

На платформі Steam розпочалася тимчасова акція — розпродаж класичних ігор. Користувачам запропонували знижки на ретро-проєкти, культові тайтли чи класичні хіти минулих десятиліть, переведені у цифровий формат. Партнером виступив розробник і дистриб'ютор відеоігор — американська компанія Electronic Arts.

Станом на суботу, 7 листопада, геймери можуть придбати набагато дешевше такі улюблені тайтли з минулого:

Road Rash — 174 грн замість 349 грн (-50%);

Wing Commander — 174 грн замість 349 грн (-50%);

Privateer 2: The Darkening — 174 грн замість 349 грн (-50%);

Theme Hospital — 79 грн замість 159 грн (-50%);

Crusader: No Remorse — 79 грн замість 159 грн (-50%);

Ultima I: The First Age of Darkness — 79 грн замість 159 грн (-50%).

Ігри в Steam зі знижкою 50%. Фото: скриншот

Українцям надали знижки на класичні проєкти, адаптовані до запуску на сучасних ПК. Також вигода поширюється на ювілейні/оновлені видання, тобто покращені версії ретро-ігор із підтримкою сучасних роздільних здатностей і без помилок.

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Фестивалі та розпродажі в Steam

До кінця 2026 року залишилося трохи менше двох місяців. За цей період для користувачів Steam проведуть один тематичний фестиваль і два масштабні розпродажі. З 16 по 23 листопада триватиме "Фестиваль рольових автобоїв", який торкнеться ігор у жанрі Auto Battler RPG (ведення боїв за допомогою спеціальних алгоритмів).

Друга подія — знижки на велику кількість проєктів із нагоди Чорної п’ятниці. Всі акційні тайтли можна буде знайти в розділі "Особливі пропозиції", однак точна дата проведення розпродажу невідома. А перший місяць зими зустріне геймерів четвертим у році масштабним сезонним "цінопадом" (з 17 грудня по 4 січня).

Раніше Новини.LIVE писали, що на платформі Steam провели черговий тематичний фестиваль. Цього разу діяли вигідні знижки на комп’ютерні ігри в жанрі горор. Користувачам цифрового магазину віддавали METRO 2033, Resident Evil 4 та SILENT HILL 2 набагато дешевше.

Також Новини.LIVE розповідали, що 19 листопада 2026 року планується реліз року — вийде GTA 6. Пограти в довгоочікуване продовження легендарної серії зможуть лише власники PlayStation 5, PlayStation 5 Pro Enhanced та Xbox Series X/S. Базова версія гри коштує 3 499 грн, розширена — 4 299 грн.