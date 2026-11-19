Хлопець грає за ноутбуком. Фото: Pexels

Користувачам цифрового магазину Steam запропонували вигідні знижки на комп’ютерні ігри різних жанрів. По-перше, з нагоди релізу довгоочікуваної GTA 6 подешевшали тайтли про кримінал, зокрема і попередні частини франшизи. По-друге, триває черговий тематичний фестиваль, тому ціни на деякі проєкти суттєво знизили.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які відеоігри в Steam доступні геймерам з великими знижками станом на четвер, 19 листопада.

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Ігри про кримінал у Steam

Офіційний реліз Grand Theft Auto VI (GTA 6) від Rockstar Games відбувся 19 листопада 2026 року. З нагоди події, на яку чекали мільйони геймерів, у Steam запропонували знижки на ігри про кримінальних авторитетів, перестрілки, бандитів і мафію.

Попередні частини GTA також доступні користувачам платформи дешевше. Наприклад, збірку з Grand Theft Auto III, Vice City та San Andreas віддають за 494 грн замість 1 499 грн (-67%), а GTA IV коштує 128 грн замість 429 грн (-70%). Серед інших тайтлів зі знижками:

Sleeping Dogs — 56 грн замість 379 грн (-85%);

Watch Dogs 2 — 137 грн замість 915 грн (-85%);

Lost Judgment — 299 грн замість 1 499 грн (-80%);

Sifu — 142 грн замість 569 грн (-75%);

Yakuza 0 — 679 грн замість 1 699 грн (-60%).

Знижки на ігри в Steam. Фото: скриншот

Фестиваль рольових автобоїв

До 23 листопада триватиме останній у 2026 році тематичний фестиваль, присвячений іграм, де потрібно розробляти стратегію для перемоги над суперником, а безпосередньо бої повністю автоматизовані — їх веде штучний інтелект або спеціальні алгоритми.

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Користувачам Steam запропонували дешевше Conquest of Elysium 5 — 240 грн замість 600 грн (-60%), Mechabellum — 162 грн замість 325 грн (-50%), Path of Idle: Old Gods Rising — 184 грн замість 230 грн (-20%), Booster Pack Heroes — 168 грн замість 240 грн (-30%) та ін.

Великих знижок на більшість ігор у Steam варто чекати з 26 по 30 листопада, коли триватиме Чорна пʼятниця, а також з 17 грудня по 4 січня — під час Зимового розпродажу.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що користувачі Steam можуть заплатити менше 40 грн за комп’ютерні ігри. В окремому розділі на цифровій платформі пропонують дешеві тайтли різних жанрів. Наприклад, Stronghold Crusader HD коштує 33 грн, а Bendy and the Dark Revival — 38 грн.

Також Новини.LIVE розповідали, що туристи можуть заощадити кошти на ski-pass у Буковелі. До кінця листопада 2026 року абонементи на підйомники і траси віддають зі знижкою 10%. Якщо завчасно запланувати поїздку на гірськолижний курорт, вдасться зберегти частину бюджету.