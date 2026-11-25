Гра GTA VI на одному з білбордів Варшави, Польща. Фото: Новини.LIVE

Вихід культової гри Grand Theft Auto VI став наймасштабнішим релізом в історії світової індустрії розваг. Лише за першу добу роздрібні продажі гри сягнули 3,79 мільярдів доларів, а обсяг передзамовлень становив 32,5 мільйона копій. Цей результат дозволив новій грі від Rockstar Games за один день перевершити світові касові збори найприбутковішої гри в історії кінематографа.

Про це повідомляє Gameved, передають Новини.LIVE.

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GTA VI обійшла "Месників" за 24 години

На масштаб досягнення звернув увагу відомий ігровий журналіст Bloomberg Джейсон Шраєр. У соцмережі X він зіставив добову виручку гри з результатами фільму "Месники: Завершення" 2019 року, який за весь період світового прокату зібрав 2,94 мільярда доларів, що на 850 мільйонів доларів менше, ніж GTA VI заробила лише на старті.

Окрім фінансового рекорду, вже через 24 години після виходу гра увійшла до топ-30 найбільш продаваних відеоігор усіх часів.

Як GTA VI обігнала попердню GTA V

Колишній директор зі стратегії видання ігор в Epic Games Сергій Гальонкін проаналізував старт новинки у контексті кількості проданих консолей. За його підрахунками, на момент виходу GTA VI у світі налічувалося близько 132 мільйонів пристроїв PS5 та Xbox Series X/S. Таким чином, 32,5 мільйонів передзамовлених копій означають, що гру придбали майже на кожну четверту консоль поточного покоління.

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Для порівняння, на момент релізу GTA V база консолей PS3 та Xbox 360 була більшою, але за першу добу тоді вдалося реалізувати лише 11,2 мільйонів копій. Попередній частині знадобилося аж 15 тижнів, щоб дістатися позначки у 32,5 млн проданих примірників, яку GTA VI підкорила миттєво. За словами експерта, цьому сприяли розвиток цифрової дистрибуції та багаторічне утримання величезної аудиторії завдяки GTA Online.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про знижки на різні версії гри Grand Theft Auto. Знижки сягають аж 70%. Наприклад, GTA IV коштує лише 128 гривень замість 429 гривень.

Також ми повідомляли, скільки коштує гра Grand Theft Auto VI. Попри вихід, ціна досить не змінилась і тримається на рівні 4 299 гривень. Передзамовлення гри можна було зробити майже за півроку до релізу — ще з 25 червня.