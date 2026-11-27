Площа Героїв у Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Футбольний стадіон "Дніпро-Арена" та навчально-тренувальну базу у Придніпровську продали на відкритому аукціоні в системі ProZorro. Переможцем торгів стало ТОВ "Ріал Естейт 7", яке запропонувало за спортивний комплекс 56,21 мільйонів гривень без урахування ПДВ. Із податком загальна вартість угоди становить 67,45 мільйонів гривень.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Prozzoro.

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Що відомо про покупців

ТОВ "Ріал Естейт 7" виявилося єдиним учасником аукціону. За даними реєстрів, статутний капітал компанії становить всього 10 000 гривень, а її засновником і кінцевим бенефіціаром вказаний Владислав Штіпельман.

Стадіон Дніпро-Арени. Фото: SportPlace

Водночас, за інформацією медіа, до пулу інвесторів, залучених до придбання спортивної інфраструктури у Дніпрі, також увійшли:

співвласник торговельних мереж EVA та VARUS Руслан Шостак;

девелопер і співвласник Vertex Group Дмитро Харченко;

голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Олексій Марков.

Водночас Руслан Шостак зазначив на своїй сторінці в Facebook, що власність обʼєкту залишиться у містян.

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"Ми всі вболівали за ФК "Дніпро" й пам’ятаємо, як ця команда об’єднувала місто. Хочу, щоб ті, хто колись ішов на матч із батьком, через кілька років привели на трибуни вже своїх дітей. Яким буде Дніпро через десять чи двадцять років, залежить і від рішень, які ми ухвалюємо сьогодні. Для мене в цьому й сенс об’єднувати підприємців, які готові разом брати відповідальність за важливі для міста проєкти", — підсумував Шостак.

Як закрили угоду

Оголошення переможця аукціону не означає миттєвого переходу права власності. За процедурою потенційний покупець мусить пройти обов'язкові перевірки. Зокрема, документально підтвердити законність походження коштів, за які планується викуп активів. Остаточне завершення угоди залежатиме від успішного проходження цих процедур.

Що входить до лота:

Стадіон "Дніпро-Арена" — футбольна арена місткістю понад 31 тисячу глядачів, реконструйована та відкрита у 2008 році. Комплекс оснащений системою підігріву поля, сучасним освітленням, медіацентром, рестораном та VIP-ложами. Навчально-тренувальна база у житловому масиві Придніпровськ.

ПриватБанк вже раніше намагався продати ці активи на торгах у 2022 та 2025 роках. Проте тоді результату продажі не принесли.

З чим ще варто ознайомитись

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