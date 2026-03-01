Курс евро в марте 2026 года — к каким показателям готовиться украинцам

Пункт обмена валюты, где украинцы могут купить или продать евро. Фото: Новини.LIVE

Валютный рынок постоянно меняется под влиянием экономических и политических факторов. Дабы выгодно обменять европейскую валюту, наши граждане отслеживают колебания показателей. Однако не всегда прогнозирование имеет смысл, особенно в период глобальной нестабильности.

Что будет с курсом евро в марте 2026 года, рассказал редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Чего ждать от курса евро в марте

В феврале соотношение в главной валютной паре находилось в пределах 1,18-1,19 долл./евро, из-за чего официальный курс гривны к евро зафиксировался в диапазоне 50,76-51,25 грн/евро. Американская валюта продолжит умеренно ослабевать в марте, если не исчезнет напряжение между США и ЕС, вызванное политикой президента Дональда Трампа.

"Существует много недоразумений между Европой и Америкой, которые вылились в укрепление европейской валюты по отношению к доллару. Сейчас, как никогда, трудно прогнозировать, куда пойдет курс, но показатели точно не сравнятся с уровнем 2010-2011 гг., когда было 1,30 долл./евро", — отметил экономист.

Решения Европейского центрального банка по курсу могут повлиять на ситуацию, впрочем, по мнению Плотникова, регулятор выберет путь наблюдения, а не активных действий. ЕЦБ будет следить за событиями в Иране, подстраиваясь под обстоятельства.

Официальный курс гривны к евро останется в диапазоне 50,90-51,40 грн/евро, если не произойдет никаких глобальных сдвигов — политических или экономических. С другой стороны, оснований для удешевления валюты тоже нет.

Когда выпустят новые купюры евро

Ранее мы рассказывали, что ЕЦБ готовится к выпуску третьей серии евро с измененным дизайном. На купюрах планируют изобразить птиц и реки либо портреты известных деятелей культуры/науки/искусства. Окончательную тематику утвердят до конца 2026 года.

"Совет руководящих органов решит, когда начать производство и выпуск новых банкнот евро. Пока нет установленной даты, когда купюры поступят в обращение, но пройдет еще несколько лет, прежде чем они попадут в ваш бумажник", — уточнили на сайте ЕЦБ.

Если регулятор остановится на тематике "Европейская культура", на банкноты поместят изображения Марии Каллас, Людвига ван Бетховена, Марии Склодовской-Кюри, Леонардо да Винчи, Мигеля де Сервантеса Сааведра и Берты фон Зуттнер.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут снимать наличную иностранную валюту, в том числе доллары. Однако существует предел — 100 000 грн в эквиваленте в сутки. Для получения американских купюр можно обращаться в банк.

Также мы писали, что означают буквы на банкнотах евро. Сначала ими идентифицировали национальный центробанк, по заказу которого изготовили наличные деньги. Затем буквами обозначали типографию.