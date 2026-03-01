Курс євро в березні 2026 року — чи готуватися українцям до нових показників

Стабільність євро може похитнутися — що буде з курсом у березні 2026
Валютний ринок в Україні постійно змінюється під впливом економічних і політичних факторів. Аби вигідно обміняти європейську валюту, нашим громадянам слід активно відстежувати коливання показників. Однак не завжди прогнозування допомагає, особливо в періоди глобальної нестабільності.
Що буде з курсом євро в березні 2026 року, розповів редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.
Чого чекати від курсу євро в березні
Протягом лютого співвідношення у головній валютній парі перебувало в межах 1,18-1,19 дол./євро, через що офіційний курс гривні до євро зафіксувався в діапазоні 50,76-51,25 грн/євро. Американська валюта продовжить помірно слабшати в березні, якщо не зникне напруження між США та ЄС, викликане політикою президента Дональда Трампа.
"Існує багато непорозумінь між Європою та Америкою, які вилилися у зміцнення європейської валюти по відношенню до долара. Зараз, як ніколи, важко прогнозувати, куди піде курс, але показники точно не зрівняються з рівнем 2010-2011 рр., коли було 1,30 дол./євро", — зазначив економіст.
Рішення Європейського центрального банку щодо курсу можуть вплинути на ситуацію, втім, на думку Плотнікова, регулятор вибере шлях спостереження, а не активних дій. ЄЦБ буде стежити за подіями в Ірані, підлаштовуючись під обставини.
Офіційний курс гривні до євро залишиться у сталому діапазоні 50,90-51,40 грн/євро, якщо не відбудеться ніяких глобальних зрушень — політичних чи економічних. З іншого боку, підстав для здешевлення валюти наразі теж немає.
Коли випустять нові купюри євро
Раніше ми розповідали, що ЄЦБ готується до випуску третьої серії євро зі зміненим дизайном. На купюрах планують зобразити птахів і ріки або портрети відомих діячів культури/науки/мистецтва. Остаточну тематику затвердять до кінця 2026 року.
"Рада керівних органів вирішить, коли розпочати виробництво та випуск нових банкнот євро. Поки що немає встановленої дати, коли купюри надійдуть в обіг, але пройде ще кілька років, перш ніж вони потраплять до вашого гаманця", — уточнили на сайті ЄЦБ.
Якщо регулятор зупиниться на тематиці "Європейська культура", то на банкноти помістять зображення Марії Каллас, Людвіга ван Бетховена, Марії Склодовської-Кюрі, Леонардо да Вінчі, Мігеля де Сервантеса Сааведра та Берти фон Зуттнер.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, українці можуть знімати готівкову іноземну валюту, зокрема долари. Однак існує ліміт — 100 000 грн в еквіваленті на добу. Для отримання американських купюр ще можна звернутися в банк.
Також ми писали, що означають літери на банкнотах євро. Спочатку ними ідентифікували національний центробанк, на замовлення якого виготовили готівку. Потім літерами позначали друкарню.
