Курс євро в березні 2026 року — чи готуватися українцям до нових показників

Пункт обміну валюти, де українці можуть купити чи продати євро. Фото: Новини.LIVE

Валютний ринок в Україні постійно змінюється під впливом економічних і політичних факторів. Аби вигідно обміняти європейську валюту, нашим громадянам слід активно відстежувати коливання показників. Однак не завжди прогнозування допомагає, особливо в періоди глобальної нестабільності.

Що буде з курсом євро в березні 2026 року, розповів редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Чого чекати від курсу євро в березні

Протягом лютого співвідношення у головній валютній парі перебувало в межах 1,18-1,19 дол./євро, через що офіційний курс гривні до євро зафіксувався в діапазоні 50,76-51,25 грн/євро. Американська валюта продовжить помірно слабшати в березні, якщо не зникне напруження між США та ЄС, викликане політикою президента Дональда Трампа.

"Існує багато непорозумінь між Європою та Америкою, які вилилися у зміцнення європейської валюти по відношенню до долара. Зараз, як ніколи, важко прогнозувати, куди піде курс, але показники точно не зрівняються з рівнем 2010-2011 рр., коли було 1,30 дол./євро", — зазначив економіст.

Рішення Європейського центрального банку щодо курсу можуть вплинути на ситуацію, втім, на думку Плотнікова, регулятор вибере шлях спостереження, а не активних дій. ЄЦБ буде стежити за подіями в Ірані, підлаштовуючись під обставини.

Офіційний курс гривні до євро залишиться у сталому діапазоні 50,90-51,40 грн/євро, якщо не відбудеться ніяких глобальних зрушень — політичних чи економічних. З іншого боку, підстав для здешевлення валюти наразі теж немає.

Прогнози офіційних курсів долара та євро в березні. Фото: Новини.LIVE

Коли випустять нові купюри євро

Раніше ми розповідали, що ЄЦБ готується до випуску третьої серії євро зі зміненим дизайном. На купюрах планують зобразити птахів і ріки або портрети відомих діячів культури/науки/мистецтва. Остаточну тематику затвердять до кінця 2026 року.

"Рада керівних органів вирішить, коли розпочати виробництво та випуск нових банкнот євро. Поки що немає встановленої дати, коли купюри надійдуть в обіг, але пройде ще кілька років, перш ніж вони потраплять до вашого гаманця", — уточнили на сайті ЄЦБ.

Якщо регулятор зупиниться на тематиці "Європейська культура", то на банкноти помістять зображення Марії Каллас, Людвіга ван Бетховена, Марії Склодовської-Кюрі, Леонардо да Вінчі, Мігеля де Сервантеса Сааведра та Берти фон Зуттнер.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці можуть знімати готівкову іноземну валюту, зокрема долари. Однак існує ліміт — 100 000 грн в еквіваленті на добу. Для отримання американських купюр ще можна звернутися в банк.

Також ми писали, що означають літери на банкнотах євро. Спочатку ними ідентифікували національний центробанк, на замовлення якого виготовили готівку. Потім літерами позначали друкарню.