Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Березневий курс валют — що буде з доларом і євро в перший місяць весни

Березневий курс валют — що буде з доларом і євро в перший місяць весни

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 16:10
Курс долара і євро в березні 2026 — до яких показників готуватися українцям
Офіційні курси долара та євро в березні будуть стабільними. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців регулярно здійснюють обмін долара, євро, гривні та інших валют. Протягом січня на ринку відбувалися динамічні коливання офіційних курсів, а з другого місяця 2026 року почалася відносна стабілізація. Що стосується березня, то ситуація залежить від глобальних чинників, однак серйозних змін не передбачають.

Про це розповів у коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Реклама
Читайте також:

Що буде з курсом долара у березні

Протягом лютого 2026 року офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 42,81-43,29 грн/дол. Після січневого різкого висхідного тренду таку динаміку можна назвати відносно стабільною. Продовжується повільна девальвація гривні, яка буде лише тимчасово зупинятися, враховуючи потребу довести середньорічний курс до закладеного в держбюджет рівня 45,70 грн/дол.

"В України зараз 56 млрд доларів золотовалютних резервів, завдяки чому Національний банк може контролювати й утримувати офіційні курси, виходячи на ринок з певними інтервенціями. Щоб у березні долар подорожчав або подешевшав, має відбутися щось надзвичайне", — зазначив фахівець.

Навіть якщо перемовини між Україною та Росією пройдуть успішно, це не означає укріплення гривні. Доведеться зачекати, поки на вітчизняний ринок зайдуть західні компанії, почнеться відбудова — тільки після цього громадяни побачать нові показники в обмінних пунктах.

Іншими словами, в березні 2026 року не очікується вагомих зрушень на валютному ринку. Офіційний курс гривні до долара буде коливатися у сталому діапазоні 42,80-43,50 грн/дол. із можливістю невеликого зростання. Перетину психологічного рівня 44 грн/дол. Олексій Плотніков не прогнозує.

Інфографіка з прогнозованими курсами валют
Прогнозовані офіційні курси долара та євро в березні. Фото: Новини.LIVE

Чого чекати від курсу євро в березні

Мінімальний показник офіційного курсу в лютому зафіксувався на 50,76 грн/євро, максимальний — на 51,25 грн/євро. Ці коливання стали результатом нестабільного співвідношення у головній парі — 1,18-1,19 дол./євро. Американська валюта вкотре ослабла через напруження між США та ЄС, політику президента Дональда Трампа щодо митних тарифів тощо.

"Існує багато непорозумінь між Європою і Сполученими Штатами Америки, які вилилися у зміцнення європейської валюти по відношенню до долара. Зараз, як ніколи, важко прогнозувати, куди піде курс, але показники точно не зрівняються з рівнем 2010-2011 рр., коли було 1,30 дол./євро", — констатував Плотніков.

За його словами, протягом березня Європейський центральний банк спостерігатиме за діями США, наприклад, чи вилиється у щось конкретне погроза війни з Іраном. На офіційний курс євро в Україні впливають як економічні, так і політичні фактори. Проте найближчим часом не варто перейматися — показники перебуватимуть у межах 50,90-51,40 грн/євро.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, кожна держава має власну валюту з унікальними символами, проте не всі знають значення літер на банкнотах євро. Вони вказували то на нацбанк-замовника, то позначали друкарню виготовлення.

Також ми писали, коли ЄС планує випустити в обіг нові купюри євро. До кінця поточного десятиліття банкноти зі зміненим дизайном повинні опинитися в гаманцях європейців і не тільки.

курс валют курс долара курс євро валюта обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації