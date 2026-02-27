Курс долара і євро в березні 2026 — до яких показників готуватися українцям

Офіційні курси долара та євро в березні будуть стабільними. Фото: Новини.LIVE

Чимало українців регулярно здійснюють обмін долара, євро, гривні та інших валют. Протягом січня на ринку відбувалися динамічні коливання офіційних курсів, а з другого місяця 2026 року почалася відносна стабілізація. Що стосується березня, то ситуація залежить від глобальних чинників, однак серйозних змін не передбачають.

Про це розповів у коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков.

Що буде з курсом долара у березні

Протягом лютого 2026 року офіційний курс гривні до долара коливався в діапазоні 42,81-43,29 грн/дол. Після січневого різкого висхідного тренду таку динаміку можна назвати відносно стабільною. Продовжується повільна девальвація гривні, яка буде лише тимчасово зупинятися, враховуючи потребу довести середньорічний курс до закладеного в держбюджет рівня 45,70 грн/дол.

"В України зараз 56 млрд доларів золотовалютних резервів, завдяки чому Національний банк може контролювати й утримувати офіційні курси, виходячи на ринок з певними інтервенціями. Щоб у березні долар подорожчав або подешевшав, має відбутися щось надзвичайне", — зазначив фахівець.

Навіть якщо перемовини між Україною та Росією пройдуть успішно, це не означає укріплення гривні. Доведеться зачекати, поки на вітчизняний ринок зайдуть західні компанії, почнеться відбудова — тільки після цього громадяни побачать нові показники в обмінних пунктах.

Іншими словами, в березні 2026 року не очікується вагомих зрушень на валютному ринку. Офіційний курс гривні до долара буде коливатися у сталому діапазоні 42,80-43,50 грн/дол. із можливістю невеликого зростання. Перетину психологічного рівня 44 грн/дол. Олексій Плотніков не прогнозує.

Прогнозовані офіційні курси долара та євро в березні. Фото: Новини.LIVE

Чого чекати від курсу євро в березні

Мінімальний показник офіційного курсу в лютому зафіксувався на 50,76 грн/євро, максимальний — на 51,25 грн/євро. Ці коливання стали результатом нестабільного співвідношення у головній парі — 1,18-1,19 дол./євро. Американська валюта вкотре ослабла через напруження між США та ЄС, політику президента Дональда Трампа щодо митних тарифів тощо.

"Існує багато непорозумінь між Європою і Сполученими Штатами Америки, які вилилися у зміцнення європейської валюти по відношенню до долара. Зараз, як ніколи, важко прогнозувати, куди піде курс, але показники точно не зрівняються з рівнем 2010-2011 рр., коли було 1,30 дол./євро", — констатував Плотніков.

За його словами, протягом березня Європейський центральний банк спостерігатиме за діями США, наприклад, чи вилиється у щось конкретне погроза війни з Іраном. На офіційний курс євро в Україні впливають як економічні, так і політичні фактори. Проте найближчим часом не варто перейматися — показники перебуватимуть у межах 50,90-51,40 грн/євро.

Що ще варто знати українцям

