Курс доллара и евро в марте 2026 — к чему готовиться украинцам

Официальные курсы доллара и евро в марте будут стабильными. Фото: Новини.LIVE

Многие украинцы регулярно совершают обмен доллара, евро, гривны и других валют. Первый месяц 2026 года рынок демонстрировал динамичные колебания официальных курсов, а с февраля началась относительная стабилизация. Что касается марта, то ситуация зависит от глобальных факторов, однако серьезных изменений не предвидят.

Об этом рассказал в комментарии редакции Новини.LIVE доктор экономических наук Алексей Плотников.

Что будет с курсом доллара в марте

В течение февраля 2026 года официальный курс гривны к доллару колебался в диапазоне 42,81-43,29 грн/долл. После январского резкого восходящего тренда такую динамику можно назвать относительно стабильной. Продолжается медленная девальвация гривны, которая будет лишь временно останавливаться, учитывая потребность довести среднегодовой курс до заложенного в госбюджет уровня 45,70 грн/долл.

"В Украины сейчас 56 млрд долларов золотовалютных резервов, благодаря чему Национальный банк может контролировать и удерживать официальные курсы, выходя на рынок с определенными интервенциями. Чтобы в марте доллар подорожал или подешевел, должно произойти что-то чрезвычайное", — отметил специалист.

Даже если переговоры между Украиной и Россией пройдут успешно, это не означает укрепления гривны. Придется подождать, пока на отечественный рынок зайдут западные компании, начнется восстановление — только после этого граждане увидят новые показатели в обменных пунктах.

Иными словами, в марте 2026 года не ожидается весомых сдвигов на валютном рынке. Официальный курс гривны к доллару будет колебаться в постоянном диапазоне 42,80-43,50 грн/долл. с возможностью небольшого роста. Пересечения психологического уровня 44 грн/долл. Алексей Плотников не прогнозирует.

Прогнозируемые официальные курсы доллара и евро в марте. Фото: Новини.LIVE

Чего ждать от курса евро в марте

Минимальный показатель официального курса в феврале зафиксировался на 50,76 грн/евро, максимальный — на 51,25 грн/евро. Эти колебания стали результатом нестабильного соотношения в главной паре — 1,18-1,19 долл./евро. Американская валюта в очередной раз ослабла из-за напряженности между США и ЕС, политики президента Дональда Трампа по таможенным тарифам и пр.

"Существует много недоразумений между Европой и Соединенными Штатами Америки, которые вылились в укрепление европейской валюты по отношению к доллару. Сейчас, как никогда, трудно прогнозировать, куда пойдет курс, но показатели точно не сравнятся с уровнем 2010-2011 гг., когда было 1,30 долл./евро", — констатировал Плотников.

По его словам, в течение марта Европейский центральный банк будет наблюдать за действиями США, например, выльется ли во что-то конкретное угроза войны с Ираном. На официальный курс евро в Украине влияют как экономические, так и политические факторы. Однако в ближайшее время не стоит беспокоиться — показатели будут находиться в пределах 50,90-51,40 грн/евро.

