Штрафы и даже тюрьма — что грозит украинцам за сожженную траву и листья

Мальчик пытается потушить горящую траву. Фото: УНИАН

Каждую осень в Украине снова начинается массовое сжигание сухой травы и листьев. Несмотря на то, что многие люди считают это "быстрым способом уборки", на самом деле такая практика вредит окружающей среде, угрожает здоровью людей и строго запрещена законом.

О том, почему нельзя сжигать сухие листья осенью и какие штрафы грозят украинцам, напомнили на "Правительственном портале".

Реклама

Читайте также:

Почему не стоит сжигать сухие листья и траву

Негативное влияние поджогов сухостоя очевиден, ведь они вызывают:

потерю плодородия земли;

сильное загрязнение атмосферного воздуха;

повышение вероятности масштабных пожаров;

уничтожение почвенных микроорганизмов и уменьшение биоразнообразия.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

Законодательство предусматривает значительные штрафы за такие нарушения. Например, согласно ст. 77 КУоАП (несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах), граждане платят от 1 530 до 4 590 грн, должностные лица — от 4 590 до 15 300 грн.

Если же из-за неосторожного обращения с огнем лес получил повреждения или возник пожар, размер наказания возрастает:

для граждан — 4 590-15 300 грн;

для должностных лиц — 10 710-30 600 грн.

Отдельно наказывается самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ и других территорий с естественной растительностью (ст. 77-1 КУоАП). В таком случае налагается штраф в размере 3 060-6 120 грн для граждан и 15 300-21 420 грн для должностных лиц. Если же действия происходят в пределах природно-заповедного фонда, сумма возрастает:

6 120-12 240 грн для граждан;

21 420-30 600 грн для должностных лиц.

Административная ответственность за сжигание травы и листьев. Фото: скриншот

Кроме административной, существует и уголовная ответственность. Так, согласно ст. 245 УКУ, умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений наказывается штрафом от 91 800 до 153 000 грн или ограничением или лишением свободы на срок 2-5 лет.

Уголовная ответственность за сжигание травы и листьев. Фото: скриншот

Если же такие действия привели к гибели людей, массовому вымиранию животных или другим тяжелым последствиям, виновных ожидает заключение от 5 до 10 лет.

В Украине время от времени вводят ограничения на вылов некоторых видов, чтобы сохранить их численность. В частности, с августа до конца сентября запрещено ловить раков, а за нарушение предусмотрены штрафы.

В населенных пунктах есть немало зеленых насаждений, среди которых встречаются и аварийные деревья. Накануне отопительного сезона возникает соблазн использовать их на дрова, однако такие действия регламентируются законом.