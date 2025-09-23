Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сжигание сухостоя осенью — какие штрафы грозят украинцам

Сжигание сухостоя осенью — какие штрафы грозят украинцам

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 09:04
Штрафы и даже тюрьма — что грозит украинцам за сожженную траву и листья
Мальчик пытается потушить горящую траву. Фото: УНИАН

Каждую осень в Украине снова начинается массовое сжигание сухой травы и листьев. Несмотря на то, что многие люди считают это "быстрым способом уборки", на самом деле такая практика вредит окружающей среде, угрожает здоровью людей и строго запрещена законом.

О том, почему нельзя сжигать сухие листья осенью и какие штрафы грозят украинцам, напомнили на "Правительственном портале".

Реклама
Читайте также:

Почему не стоит сжигать сухие листья и траву

Негативное влияние поджогов сухостоя очевиден, ведь они вызывают:

  • потерю плодородия земли;
  • сильное загрязнение атмосферного воздуха;
  • повышение вероятности масштабных пожаров;
  • уничтожение почвенных микроорганизмов и уменьшение биоразнообразия.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

Законодательство предусматривает значительные штрафы за такие нарушения. Например, согласно ст. 77 КУоАП (несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах), граждане платят от 1 530 до 4 590 грн, должностные лица — от 4 590 до 15 300 грн.

Если же из-за неосторожного обращения с огнем лес получил повреждения или возник пожар, размер наказания возрастает:

  • для граждан — 4 590-15 300 грн;
  • для должностных лиц — 10 710-30 600 грн.

Отдельно наказывается самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ и других территорий с естественной растительностью (ст. 77-1 КУоАП). В таком случае налагается штраф в размере 3 060-6 120 грн для граждан и 15 300-21 420 грн для должностных лиц. Если же действия происходят в пределах природно-заповедного фонда, сумма возрастает:

  • 6 120-12 240 грн для граждан;
  • 21 420-30 600 грн для должностных лиц.
null
Административная ответственность за сжигание травы и листьев. Фото: скриншот

Кроме административной, существует и уголовная ответственность. Так, согласно ст. 245 УКУ, умышленное уничтожение или повреждение лесных массивов и зеленых насаждений наказывается штрафом от 91 800 до 153 000 грн или ограничением или лишением свободы на срок 2-5 лет.

null
Уголовная ответственность за сжигание травы и листьев. Фото: скриншот

Если же такие действия привели к гибели людей, массовому вымиранию животных или другим тяжелым последствиям, виновных ожидает заключение от 5 до 10 лет.

В Украине время от времени вводят ограничения на вылов некоторых видов, чтобы сохранить их численность. В частности, с августа до конца сентября запрещено ловить раков, а за нарушение предусмотрены штрафы.

В населенных пунктах есть немало зеленых насаждений, среди которых встречаются и аварийные деревья. Накануне отопительного сезона возникает соблазн использовать их на дрова, однако такие действия регламентируются законом.

деньги штраф наказание огонь трава
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации