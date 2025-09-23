Штрафи та навіть в’язниця — що загрожує українцям за спалену траву та листя

Хлопчик намагається загасити палаючу траву. Фото: УНІАН

Щоосені в Україні знову починається масове спалювання сухої трави та листя. Попри те, що багато людей вважають це "швидким способом прибирання", насправді така практика шкодить довкіллю, загрожує здоров’ю людей і суворо заборонено законом.

Про те, чому не можна спалювати сухе листя восени та які штрафи загрожують українцям, нагадали на "Урядовому порталі".

Реклама

Читайте також:

Чому не варто спалювати сухі листя та траву

Негативний вплив підпалів сухостою очевидний, адже вони спричиняють:

втрату родючості землі;

сильне забруднення атмосферного повітря;

підвищення ймовірності масштабних пожеж;

знищення ґрунтових мікроорганізмів та зменшення біорізноманіття.

Які штрафи передбачено за порушення

Законодавство передбачає значні штрафи за такі порушення. Наприклад, відповідно до ст. 77 КУпАП (недотримання правил пожежної безпеки в лісах), громадяни сплачують від 1 530 до 4 590 грн, посадові особи — від 4 590 до 15 300 грн.

Якщо ж через необережне поводження з вогнем ліс зазнав пошкоджень або виникла пожежа, розмір покарання зростає:

для громадян — 4 590–15 300 грн;

для посадових осіб — 10 710–30 600 грн.

Окремо карається самовільне випалювання стерні, луків, пасовищ та інших територій із природною рослинністю (ст. 77-1 КУпАП). У такому разі накладається штраф у розмірі 3 060–6 120 грн для громадян та 15 300–21 420 грн для посадовців. Якщо ж дії відбуваються в межах природно-заповідного фонду, сума зростає:

6 120–12 240 грн для громадян;

21 420–30 600 грн для посадових осіб.

Адміністративна відповідальність за спалювання трави та листя. Фото: скриншот

Крім адміністративної, існує й кримінальна відповідальність. Так, відповідно до ст. 245 ККУ, умисне знищення або пошкодження лісових масивів та зелених насаджень карається штрафом від 91 800 до 153 000 грн або обмеженням чи позбавленням волі на строк 2–5 років.

Кримінальна відповідальність за спалювання трави та листя. Фото: скриншот

Якщо ж такі дії призвели до загибелі людей, масового вимирання тварин чи інших тяжких наслідків, винних очікує ув’язнення від 5 до 10 років.

В Україні час від часу вводять обмеження на вилов деяких видів, щоб зберегти їх чисельність. Зокрема, з серпня до кінця вересня заборонено ловити раків, а за порушення передбачені штрафи.

У населених пунктах є чимало зелених насаджень, серед яких трапляються й аварійні дерева. Напередодні опалювального сезону виникає спокуса використати їх на дрова, проте такі дії регламентуються законом.