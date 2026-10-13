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Главная Экономика Совместное имущество супругов: можно ли его разделить без развода

Совместное имущество супругов: можно ли его разделить без развода

Ua ru
13 октября 2026 07:25
Раздел имущества без развода: что разрешает закон в Украине
Мужчина и женщина идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Муж и жена могут оставаться в браке, но при этом разделить совместную квартиру, автомобиль или другое имущество. Для этого вовсе не обязательно подавать на развод. Если супруги договорились, вопрос можно решить без суда. А когда каждый претендует на одно и то же имущество, придется выяснять, кому и какая доля принадлежит.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Министерства юстиции Украины.

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Как разделить имущество без развода

Украинцы имеют право разделить совместное имущество в любой момент брака. Для этого есть два способа:

  1. Договориться между собой. Супруги самостоятельно решают, кому достанется квартира, автомобиль или другие вещи. Если речь идет о доме, квартире или другой недвижимости, договоренность нужно оформить у нотариуса.
  2. Обратиться в суд. Такой вариант подходит, когда муж и жена не могут прийти к согласию. Суд рассматривает обстоятельства дела и учитывает интересы обоих, а также детей.

Какое имущество можно делить

По закону все, приобретенное во время брака, считается совместным имуществом мужа и жены. Не имеет значения, на кого оформлена квартира или кто именно купил автомобиль. Даже если один из супругов работал, а другой ухаживал за детьми или занимался домашними делами, они имеют равные права на совместно нажитое имущество.

Но есть имущество, которое, как правило, остается личным. Это:

Читайте также:
  • имущество, полученное в наследство;
  • подаренная квартира, дом или другие вещи;
  • имущество, приобретенное на личные средства одного из супругов;
  • вещи личного пользования.

Есть и исключения. Например, если у мужа или жены было собственное имущество, но за время брака его стоимость существенно возросла благодаря совместным расходам или труду, суд может признать его совместным.

Всегда ли муж и жена получают поровну

Обычно совместное имущество делят пополам. Но супруги могут договориться о другом распределении. Если дело дошло до суда, доли также могут быть разными.

Например, суд может уменьшить долю того, кто скрывал или уничтожал общее имущество, тратил семейные деньги в ущерб семье или уклонялся от содержания детей. А большую долю могут присудить мужу или жене, с которыми остались дети, если алиментов не хватает на их содержание.

Также при разделе учитываются долги, возникшие в интересах семьи.

Что будет с квартирой, которую невозможно разделить

Далеко не каждую вещь можно разделить поровну. Например, квартира или автомобиль могут остаться одному из супругов, а другому — достаться денежная компенсация. Для такой компенсации требуется согласие человека, который будет получать деньги. Кроме того, необходимую сумму нужно заранее внести на счет суда.

Если договориться не удалось и оснований для компенсации нет, суд может определить доли мужа и жены в квартире, оставив ее в совместной собственности.

Сколько времени дается на раздел имущества

Пока муж и жена находятся в браке, требовать раздела совместного имущества можно в любое время. А вот если они развелись, обратиться в суд нужно не позднее чем через три года.

Однако этот срок исчисляется со дня, когда человек узнал или мог узнать о нарушении своего права на имущество, а не с даты развода.

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суд брак семья развод имущество
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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