Поділ майна без розлучення що дозволяє закон в Україні

Чоловік та жінка йдуть по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Чоловік і дружина можуть залишатися у шлюбі, але при цьому розділити спільну квартиру, автомобіль чи інше майно. Для цього зовсім не обов'язково подавати на розлучення. Якщо подружжя домовилося, питання можна вирішити без суду. А коли кожен претендує на одну й ту саму власність, доведеться з'ясовувати, кому і яка частка належить.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Міністерства юстиції України.

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Як поділити майно без розлучення

Українці мають право розділити спільне майно в будь-який момент шлюбу. Для цього є два способи:

Домовитися між собою. Подружжя самостійно вирішує, кому дістанеться квартира, автомобіль чи інші речі. Якщо йдеться про будинок, квартиру або іншу нерухомість, домовленість потрібно оформити у нотаріуса. Звернутися до суду. Такий варіант підходить, коли чоловік і дружина не можуть дійти згоди. Суд розглядає обставини справи та враховує інтереси обох, а також дітей.

Яке майно можна ділити

За законом, усе придбане під час шлюбу вважається спільним майном чоловіка та дружини. Немає значення, на кого оформлена квартира чи хто саме купив автомобіль. Навіть якщо один із подружжя працював, а інший доглядав за дітьми або займався домашніми справами, вони мають рівні права на спільно нажите майно.

Але є власність, яка зазвичай залишається особистою. Це:

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майно, отримане у спадщину;

подарована квартира, будинок чи інші речі;

майно, придбане за особисті гроші одного з подружжя;

речі особистого користування.

Є й винятки. Наприклад, якщо чоловік або дружина мали власне майно, але за час шлюбу його вартість суттєво зросла завдяки спільним витратам чи праці, суд може визнати його спільним.

Чи завжди чоловік і дружина отримують порівну

Зазвичай спільне майно ділять навпіл. Але подружжя може домовитися про інший розподіл. Якщо справа дійшла до суду, частки також можуть бути різними.

Наприклад, суд може зменшити частку того, хто приховував або знищував спільне майно, витрачав сімейні гроші на шкоду родині чи ухилявся від утримання дітей. А більшу частку можуть присудити чоловікові або дружині, з якими залишилися діти, якщо аліментів бракує на їх утримання.

Також під час поділу враховують борги, які виникли в інтересах сім'ї.

Що буде з квартирою, яку неможливо поділити

Далеко не кожну річ можна розділити порівну. Наприклад, квартира чи автомобіль можуть залишитися одному з подружжя, а іншому — дістатися грошова компенсація. Для такої компенсації потрібна згода людини, яка отримуватиме гроші. Крім того, необхідну суму потрібно заздалегідь внести на рахунок суду.

Якщо домовитися не вдалося і підстав для компенсації немає, суд може визначити частки чоловіка та дружини у квартирі, залишивши її у спільній власності.

Скільки часу є на поділ майна

Поки чоловік і жінка у шлюбі, вимагати поділу спільного майна можна у будь-який час. А ось якщо розлучилися, звернутися до суду потрібно не пізніше трьох років.

Однак цей строк рахують з дня, коли людина дізналася або могла дізнатися про порушення свого права на майно, а не від дати розлучення.

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