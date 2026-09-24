Визначення місця проживання дитини: на що дивиться суд після розлучення батьків

Родина йде вулицею. Фото: УНІАН

Під час судових спорів про визначення місця проживання дитини більшість батьків переконані, що вирішальним фактором стане рівень доходів. Проте це один із найпоширеніших міфів. Судді оцінюють перш за все інтереси самої дитини, її психологічний комфорт та реальну залученість кожного з батьків у її щоденне життя.

Сайт Новини.LIVE дізнавався на що першочергово зверне увагу суд перед ухваленням рішення щодо проживання дитини.

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Психологічна прив'язаність і реальна участь у вихованні

Суд докладно вивчає, з ким із батьків у дитини сформувався міцніший емоційний зв'язок. За словами експертів, найвагомішим стане те, хто насправді опікувався малечею ще до моменту розлучення.

Якщо батько постійно перебував у робочих відрядженнях, а мати займалася лікарями, школою та гуртками, це стає суттєвим аргументом на користь матері або ж навпаки. Якщо ж дитині виповнилося 10 років, суд зобов'язаний вислухати її особисту позицію щодо того, з ким вона бажає жити.

Чому рішення не залежить від рівня доходу одного з батьків

Наявність великих статків сама по собі не гарантує виграшу в суді. Нерівність у доходах можна компенсувати виплатою аліментів.

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Оцінюючи побут, суд звертає увагу на базову якість середовища:

наявність окремого спального та робочого місця;

безпечні та санітарні умови в помешканні;

близькість до дитячого садка, школи чи звичного кола спілкування.

Чому суд часто ухвалює рішення на користь матері

Вік дитини суттєво впливає на рішення суду. Немовлят і дітей раннього віку частіше залишають із матір'ю через біологічну та фізіологічну потребу в догляді. Проте для підлітків цей принцип уже не є автоматичним.

"Червоні прапорці" для суддів

За наявності небезпечних умов для проживання, суд категорично відмовляє в залишенні дитини з таким з батьків.

До них належать:

алкогольна або наркотична залежність;

випадки домашнього насильства чи жорстокого поводження;

відсутність будь-якого самостійного доходу або асоціальний спосіб життя.

Захищаючи права дитини в суді, батькам важливо діяти розважливо, збирати письмові докази, характеристики й висновки органів опіки, а не покладатися лише на фінансову перевагу.

З чим ще варто ознайомитись

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