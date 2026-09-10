Поділ майна у цивільному шлюбі: які докази допоможуть відсудити свою частку

Розмова між подружжям. Фото: Magnific

Коли люди роками живуть разом, ведуть спільне господарство, купують квартиру, будинок чи автомобіль, багато з них не замислюються про майбутню долю спільного майна. Але якщо шлюб офіційно не реєстрували, після розриву можуть виникнути проблеми. Особливо тоді, коли дороге майно записане лише на одного з партнерів.

Як довести своє право на частину майна, розповів для РБК-Україна керуючий партнер Адвокатського об’єднання "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк, передає Новини.LIVE.

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Що доведеться доводити в суді

Для офіційного подружжя правила поділу спільного майна працюють простіше. Якщо ж чоловік і жінка не реєстрували шлюб, одного факту того, що вони жили під одним дахом, недостатньо. За словами адвоката, людина, яка претендує на частину майна, має довести дві речі:

Те, що вони справді проживали однією сім’єю. Тобто мали спільний побут і фактично вели сімейне життя. Підтвердити, що спірне майно придбали саме в період спільного проживання.

Які докази можуть переконати суд

У таких справах важливим стає все, що допомагає показати реальне спільне життя та фінансову участь обох людей. Серед можливих доказів можуть бути показання свідків, спільні фотографії та листування. Також значення мають договори, банківські перекази, чеки, документи про оплату ремонту або будівництва. Окремо можуть допомогти документи, які підтверджують придбання майна, реєстрацію місця проживання та наявність спільних дітей.

Втім, особливу роль у майновому спорі можуть відіграти саме фінансові документи. Наприклад, якщо людина може показати, що переказувала гроші на купівлю квартири, оплачувала будівельні роботи чи вкладалася в ремонт, це може стати важливим підтвердженням її участі.

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Якщо квартира записана тільки на одного

Наприклад, пара разом кілька років, обоє заробляють гроші й разом збирають на квартиру. Житло купують, але в договорі власником зазначають лише одного з них. Поки стосунки тривають, це може не здаватися проблемою. Але після розриву ситуація змінюється.

Той, хто не записаний власником, може вимагати визнання права на частину майна. Але для цього доведеться підтвердити не лише спільне проживання, а й те, що квартира була придбана в цей період та фактично за спільні кошти.

Готівка та ремонт без чеків можуть стати проблемою

Найскладніше доводити свою участь у майні тоді, коли партнери роками покладалися на усні домовленості. Наприклад, один давав іншому гроші готівкою, разом оплачували ремонт, купували матеріали або вкладалися в будівництво, але не зберігали чеки й не робили банківських переказів.

Поки в родині все добре, про документи мало хто думає. Але після конфлікту саме їх може не вистачити, щоб підтвердити, хто і скільки вклав у майно.

Як краще захистити свої гроші

Щоб після розриву не доводити роками, хто скільки вклав у квартиру чи будинок, майнові питання краще обговорити заздалегідь. За можливості варто укладати письмові домовленості та зберігати документи, які підтверджують внесок кожного партнера. Це можуть бути банківські перекази, чеки, договори, документи на купівлю майна чи оплату ремонту та будівництва.

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