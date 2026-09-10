Раздел имущества в гражданском браке: какие доказательства помогут отстоять свою долю в суде

Разговор между супругами. Фото: Magnific

Когда люди годами живут вместе, ведут совместное хозяйство, покупают квартиру, дом или автомобиль, многие из них не задумываются о будущей судьбе совместного имущества. Но если брак официально не регистрировался, после разрыва отношений могут возникнуть проблемы. Особенно тогда, когда дорогостоящее имущество оформлено только на одного из партнеров.

Как доказать свое право на часть имущества, рассказал для РБК-Украина управляющий партнер Адвокатского объединения "AXIOS PARTNERS" Денис Нагорнюк, передает Новини.LIVE.

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Что придется доказывать в суде

Для официально состоящих в браке супругов правила раздела совместного имущества действуют проще. Если же мужчина и женщина не регистрировали брак, одного факта того, что они жили под одной крышей, недостаточно. По словам адвоката, человек, претендующий на часть имущества, должен доказать две вещи:

То, что они действительно проживали одной семьей. То есть вели совместный быт и фактически вели семейную жизнь. Подтвердить, что спорное имущество было приобретено именно в период совместного проживания.

Какие доказательства могут убедить суд

В таких делах важно все, что помогает продемонстрировать реальную совместную жизнь и финансовое участие обоих людей. Среди возможных доказательств могут быть показания свидетелей, совместные фотографии и переписка. Также значение имеют договоры, банковские переводы, чеки, документы об оплате ремонта или строительства. Отдельно могут помочь документы, подтверждающие приобретение имущества, регистрацию места жительства и наличие общих детей.

Впрочем, особую роль в имущественном споре могут сыграть именно финансовые документы. Например, если человек может доказать, что перечислял деньги на покупку квартиры, оплачивал строительные работы или вкладывался в ремонт, это может стать важным подтверждением его участия.

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Если квартира оформлена только на одного

Например, пара живет вместе несколько лет, оба зарабатывают деньги и вместе копят на квартиру. Жилье покупают, но в договоре в качестве владельца указывают только одного из них. Пока отношения продолжаются, это может не казаться проблемой. Но после разрыва ситуация меняется.

Тот, кто не указан в качестве владельца, может требовать признания права на часть имущества. Но для этого придется подтвердить не только совместное проживание, но и то, что квартира была приобретена в этот период и фактически на общие средства.

Наличные деньги и ремонт без чеков могут стать проблемой

Сложнее всего доказывать свое участие в имуществе тогда, когда партнеры годами полагались на устные договоренности. Например, один давал другому деньги наличными, вместе оплачивали ремонт, покупали материалы или вкладывались в строительство, но не сохраняли чеки и не делали банковских переводов.

Пока в семье все хорошо, о документах мало кто думает. Но после конфликта именно их может не хватить, чтобы подтвердить, кто и сколько вложил в имущество.

Как лучше защитить свои деньги

Чтобы после разрыва не пришлось годами доказывать, кто и сколько вложил в квартиру или дом, имущественные вопросы лучше обсудить заранее. По возможности стоит заключать письменные соглашения и хранить документы, подтверждающие вклад каждого партнера.

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