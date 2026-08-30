Имущество пропавшего без вести могут передать под опеку: кому разрешено им распоряжаться

Люди у нотариуса. Фото: Pexels

Когда военнослужащий пропадает без вести, его семья сталкивается с болью и неопределенностью. Вместе с тем возникают и вполне практические вопросы: кто может присматривать за его квартирой или домом, получать арендную плату, оплачивать долги или решать другие вопросы, связанные с имуществом. Для таких случаев в Украине предусмотрена опека над имуществом человека, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП.

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Кто может стать опекуном

Опекуном имущества может быть совершеннолетнее лицо с полной гражданской дееспособностью, которое письменно согласилось выполнять эти обязанности. Чаще всего это кто-то из близких родственников или членов семьи пропавшего человека.

Если таких людей нет, опекуном может стать орган опеки и попечительства. При этом над имуществом одного пропавшего человека назначают только одного опекуна.

Что может делать опекун

Опекун отвечает за сохранность имущества и управляет им в интересах пропавшего человека. В частности, он может:

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оплачивать долги пропавшего лица за счет его имущества;

выполнять его имущественные обязательства;

получать деньги, которые другие люди или компании должны пропавшему лицу;

получать плату за аренду его квартиры, дома или другого имущества;

использовать средства от имущества для содержания лиц, которых пропавшее лицо по закону обязано содержать.

Например, если пропавшее лицо сдавало квартиру в аренду, опекун может получать арендную плату. Если у него остались долги, их также можно погашать за счет принадлежащего ему имущества. Важно, что опекун при этом не становится собственником квартиры, дома или другого имущества.

Как оформить опеку над имуществом

Для установления опеки необходимо обратиться к нотариусу с заявлением. Заявителю понадобятся документы, в частности:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

выписка из Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах;

документы, подтверждающие родственные связи или иную законную заинтересованность;

документы, подтверждающие право собственности пропавшего человека на имущество.

После этого нотариус проводит опись имущества и составляет соответствующий акт. Если назначается опекун, ему выдается свидетельство о назначении опекуном. Сведения об этом также вносятся в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Что происходит после внесения информации в Реестр

Нотариусы, имеющие доступ к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, вносят в него информацию о назначении или отмене опеки. В настоящее время доступ к Реестру имеют 3022 нотариуса. Они уже внесли информацию о 771 свидетельстве о назначении опекуна над имуществом пропавших без вести людей.

Отдельного документа о внесении информации в Реестр опекуну не выдают. Поэтому требовать такой документ у нотариуса не нужно.

Когда опека прекращается

Опека над имуществом необходима на период, пока судьба человека остается неизвестной. Если пропавший человек вернулся или официально установлено его местонахождение, опека прекращается.

Какие ограничения действуют для опекуна

Одна из самых важных вещей, которую следует понимать семье: назначение опекуна не означает передачу ему имущества. Опекун лишь управляет имуществом и следит за его сохранностью. Он не может воспринимать квартиру, дом, автомобиль или другое имущество как свое собственное и использовать его исключительно для удовлетворения своих потребностей.

Какие вопросы опека не решает

Опека над имуществом помогает семье управлять имуществом, но она не заменяет процедуру наследования. Отдельно могут возникать вопросы, касающиеся наследства, приобретения или продажи имущества, отложения нотариальных действий, наследуемости и других юридических процедур. Поэтому в каждой конкретной ситуации стоит отдельно выяснить, какой механизм применяется и какие действия может совершать семья.

Если необходимо узнать, какие нотариусы в конкретном городе или области имеют доступ к Единому реестру лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, за соответствующей информацией можно обратиться в отделы нотариата территориальных органов Министерства юстиции.

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