Завещание с условием: какие требования можно установить и когда наследник получит имущество

Люди читают документы. Фото: Magnific

Большинство украинцев знают, что имущество можно завещать конкретному человеку. Но не всем известно, что в завещании можно не просто назначить наследника, но и установить определенное условие. Например, наследник получит право на наследство, если на момент смерти завещателя будет проживать в определенном месте, иметь ребенка и т. п. Но такое условие должно соответствовать закону и моральным принципам общества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Как работает завещание с условием

Обычное завещание — это распоряжение человека о том, кому после его смерти достанется имущество. Но закон позволяет сделать такое распоряжение более конкретным. То есть наследодатель может увязать право определенного человека на наследство с выполнением или наличием определенного условия.

Это называется завещанием с условием. Такое право прямо предусмотрено статьей 1242 Гражданского кодекса Украины. Условие может быть связано с поведением будущего наследника, а может от него вообще не зависеть.

Например, в завещании можно предусмотреть, что человек получит наследство, если:

Читайте также:

будет проживать в определенном месте;

заведет ребенка;

получит образование;

на момент открытия наследства будут присутствовать другие наследники.

Этот перечень не является исчерпывающим. Главное, чтобы условие было законным и соответствовало моральным принципам общества.

Когда проверяют, выполнено ли условие

Важный момент: условие должно существовать на момент открытия наследства, то есть после смерти завещателя, когда возникают наследственные правоотношения. Поэтому просто записать в завещании желание недостаточно. Необходимо сформулировать конкретное обстоятельство, наличие которого можно будет установить на момент открытия наследства.

Например, если в завещании указано, что наследник должен проживать в определенном населенном пункте, именно это обстоятельство будет иметь значение при решении вопроса о его праве на наследство.

Что будет, если наследник не знал об условии

Незнание об условии само по себе не дает наследнику права требовать признания его недействительным. Также нельзя оспорить условие только из-за того, что его наступление не зависело от самого наследника. Это прямо предусмотрено статьей 1242 ГК Украины.

В то же время существует ограничение: если само условие противоречит закону или моральным принципам общества, оно является ничтожным.

Завещание с условием — не то же самое, что обязанность наследника

Эти два понятия легко перепутать, хотя юридически это разные вещи. Условие определяет, при каких обстоятельствах у человека возникнет право на наследование.

Обязанность — это отдельное распоряжение завещателя, согласно которому наследник после получения наследства должен совершить определенные действия. Например, завещатель может обязать наследника распорядиться личными документами или определить место и форму проведения его похорон.

Поэтому фраза вроде "после моей смерти организовать похороны" — это не условие, при котором человек получает наследство, а отдельное распоряжение в завещании.

Можно ли назначить другого наследника

Да, завещатель может назначить другого наследника на случай, если основной наследник не примет наследство или возникнут другие предусмотренные законом обстоятельства. Такое право предусмотрено статьей 1244 ГК Украины.

Это может быть дополнительным способом запланировать, кому достанется имущество, если задуманная наследодателем схема не сработает.

На что следует обратить внимание при составлении завещания

Наибольшее значение имеет то, как именно сформулировано условие. Оно должно быть понятным и конкретным, чтобы после смерти завещателя не возникало вопросов о том, что именно он имел в виду. Условие также не должно противоречить закону или моральным принципам общества — иначе оно не сработает.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как оформить наследство на имущество, оставшееся на временно оккупированной территории. В некоторых случаях наследникам придется обратиться в суд, в частности если отсутствует украинское свидетельство о смерти или правоустанавливающие документы на имущество.

Также Новини.LIVE писали о необходимых документах для получения наследства. Оформление начинается с подготовки документов, подтверждающих личность наследника, смерть владельца и его право на имущество. Если часть документов утрачена, вопрос можно решить путем получения дубликатов или в судебном порядке.