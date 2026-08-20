Заповіт з умовою: які вимоги можна встановити та коли спадкоємець отримає майно

Люди читають документи. Фото: Magnific

Більшість українців знають, що майно можна заповісти конкретній людині. Але не всім відомо, що у заповіті можна не просто визначити спадкоємця, а й поставити певну умову. Наприклад, спадкоємець отримає право на спадщину, якщо на момент смерті заповідача проживатиме у певному місці, матиме дитину тощо. Але така умова має відповідати закону й моральним засадам суспільства.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Як працює заповіт з умовою

Звичайний заповіт — це розпорядження людини про те, кому після її смерті дістанеться майно. Але закон дозволяє зробити таке розпорядження більш конкретним. Тобто спадкодавець може пов’язати право певної людини на спадщину з виконанням або наявністю певної умови.

Це називається заповітом з умовою. Таке право прямо передбачене статтею 1242 Цивільного кодексу України. Умова може бути пов’язана з поведінкою майбутнього спадкоємця, а може від нього взагалі не залежати.

Наприклад, у заповіті можна передбачити, що людина отримає спадщину, якщо:

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проживатиме у певному місці;

матиме дитину;

здобуде освіту;

на момент відкриття спадщини будуть наявні інші спадкоємці.

Цей перелік не є вичерпним. Головне, щоб умова була законною і відповідала моральним засадам суспільства.

Коли перевіряють, чи виконана умова

Важливий момент: умова має існувати на час відкриття спадщини, тобто після смерті заповідача, коли виникають спадкові правовідносини. Тому просто записати в заповіті бажання недостатньо. Потрібно сформулювати конкретну обставину, наявність якої можна буде встановити на момент відкриття спадщини.

Наприклад, якщо в заповіті зазначено, що спадкоємець має проживати в певному населеному пункті, саме ця обставина матиме значення під час вирішення питання про його право на спадщину.

Що буде, якщо спадкоємець не знав про умову

Незнання про умову саме по собі не дає спадкоємцю права вимагати визнання її недійсною. Так само не можна оскаржити умову лише через те, що її настання не залежало від самого спадкоємця. Це прямо передбачено статтею 1242 ЦК України.

Водночас є межа: якщо сама умова суперечить закону або моральним засадам суспільства, вона є нікчемною.

Заповіт з умовою — не те саме, що обов’язок спадкоємця

Ці два поняття легко переплутати, хоча юридично це різні речі. Умова визначає, за яких обставин у людини виникне право на спадкування.

Обов’язок — це окреме розпорядження заповідача, за яким спадкоємець після отримання спадщини має вчинити певні дії. Наприклад, заповідач може зобов’язати спадкоємця розпорядитися особистими паперами або визначити місце та форму проведення його поховання.

Тому фраза на кшталт "після моєї смерті організувати поховання" — це не умова, за якої людина отримує спадщину, а окреме розпорядження в заповіті.

Чи можна призначити іншого спадкоємця

Так, заповідач може підпризначити іншого спадкоємця на випадок, якщо основний спадкоємець не прийме спадщину або виникнуть інші передбачені законом обставини. Таке право передбачене статтею 1244 ЦК України.

Це може бути додатковим способом запланувати, кому дістанеться майно, якщо задумана спадкодавцем конструкція не спрацює.

На що звернути увагу під час складання заповіту

Найбільше значення має те, як саме сформульована умова. Вона має бути зрозумілою та конкретною, щоб після смерті заповідача не виникало питання, що саме він мав на увазі. Умова також не повинна суперечити закону чи моральним засадам суспільства — інакше вона не спрацює.

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