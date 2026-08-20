Свидетельство о праве на долю в совместном имуществе супругов: как получить документ и какие существуют ограничения

Мужчина и женщина смотрят на городской пейзаж. Фото: Новини.LIVE

Совместная квартира или автомобиль в браке — это всегда удобно, но пока не возникает вопрос, кому и что принадлежит. Получение свидетельства о своей имущественной доле в браке позволяет супругам четко расставить все точки над "i" и стать полноправными владельцами своей доли. Сделать это можно у нотариуса как во время брака, так и после развода, но есть важные нюансы с документами и ограничениями, о которых стоит знать заранее.

Сайт Новини.LIVE выяснял все тонкости процесса оформления свидетельства и проблемы, которые могут возникнуть.

Где и как получить свидетельство

Согласно статье 60 Семейного кодекса Украины, имущество принадлежит мужу и жене на правах совместной собственности независимо от того, на чье имя оно оформлено. В то же время, по словам Министерства юстиции Украины, личной частной собственностью остаются вещи и недвижимость, полученные в дар, по наследству или приобретенные за собственные средства. Для прекращения режима общей совместной собственности и перехода к общей долевой собственности законодательство предусматривает выдачу свидетельства о праве собственности на долю.

Разница между общей совместной и общей долевой собственностью

Это два вида владения имуществом несколькими лицами. Однако между ними существует довольно большая разница.

В общей совместной собственности:

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имущество принадлежит двум или более лицам без определения долей каждого из них;

все совладельцы имеют равные права на весь объект имущества;

любое решение о распоряжении принимается совместно.

А вот в совместной долевой собственности:

имущество принадлежит нескольким лицам с четко определенными долями каждого;

каждый собственник самостоятельно распоряжается своей долей. Однако при продаже доли постороннему лицу остальные совладельцы имеют преимущественное право на её покупку.

Чтобы супруги могли свободно распоряжаться своим имуществом, необходимо получить свидетельство о праве собственности.

Где и как получить документ

Оформить свидетельство можно как у государственного, так и у частного нотариуса. Документ выдается на основании совместного письменного заявления супругов — как во время пребывания в браке, так и после его расторжения. Если речь идет о недвижимости, то оформление осуществляется нотариусом по месту нахождения этой недвижимости.

Для совершения нотариального действия заявители должны предоставить:

Паспорт гражданина Украины или любой другой документ, удостоверяющий личность. Документы, подтверждающие или подтверждавшие брачные отношения. Это может быть как свидетельство о браке, так и свидетельство о расторжении брака или решение суда. Документы о праве собственности на имущество или подтверждение государственной регистрации в Реестре вещных прав.

В случае необходимости нотариус имеет право потребовать дополнительные сведения для подтверждения факта принадлежности имущества супругам.

Почему свидетельство могут не выдать

Законодательством определены случаи, когда выдача свидетельства невозможна или откладывается:

При наличии запрета на продажу недвижимого имущества в связи с кредитом или другим долгом. В таком случае свидетельство выдается только с согласия кредитора или соответствующего другого органа. Если на имущество наложен арест судебными или следственными органами, процедура приостанавливается до полного снятия ареста.

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