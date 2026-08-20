Свідоцтво про право на частку в майні подружжя: як отримати документ і які обмеження

Чоловік та жінка дивиться на краєвид міста. Фото: Новини.LIVE

Спільна квартира чи авто у шлюбі — це завжди зручно, але поки не постає питання кому і що належить. Отримання свідоцтва про свою майнову частку в шлюбі дозволяє подружжю чітко розставити всі крапки над "і" та стати повноправними власниками своєї частини. Зробити це можна у нотаріуса як під час шлюбного життя, так і після розлучення, але є важливі нюанси з документами та обмеженнями, про які варто знати заздалегідь.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про всі тонкощі процесу оформлення свідоцтва та негаразди, які можуть виникнути.

Де і як отримати свідоцтво

Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, майно належить чоловіку та дружині на правах спільної власності незалежно від того, на кого воно оформлене. Водночас, за словами Міністерства юстиції України, особистою приватною власністю залишаються речі й нерухомість, отримані як подарунок, у спадщину або придбані за власні кошти. Для припинення режиму спільної сумісної власності та переходу до спільної часткової власності законодавство передбачає видачу свідоцтва про право власності на частку.

Різниця між спільною сумісною та спільною частковою власністю

Це два види володіння майном кількома особами. Проте між ними є досить велика різниця.

У спільній сумісній власності:

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майно належить двом або більше особам без визначення часток кожного з них;

всі співвласники мають рівні права на весь об'єкт майна;

будь-яке рішення щодо розпорядження приймається спільно.

А от у спільній частковій власності:

майно належить кільком особам із чітко визначеними частками кожного;

кожен власник самостійно розпоряджається своєю часткою. Проте під час продажу частки сторонній особі інші співвласники мають переважне право її купівлі.

Щоб пара у шлюбі могла вільно розпоряджатись своїм майном, необхідно отримати свідоцтво про право власності.

Де та як отримати документ

Оформити свідоцтво можна як у державного, так і у приватного нотаріуса. Документ видається на підставі спільної письмової заяви подружжя — як під час перебування у шлюбі, так і після його розірвання. Якщо йдеться про нерухомість, то оформлення здійснюється нотаріусом за місцезнаходженням цієї нерухомості.

Для вчинення нотаріальної дії заявники мають надати:

Паспорт громадянина України або будь-який інший документ, що посвідчує особу. Документи, які підтверджують або підтверджували шлюбні відносини. Це може бути як свідоцтво про шлюб, так і свідоцтво про розірвання шлюбу або ж рішення суду. Документи про право власності на майно або підтвердження державної реєстрації в Реєстрі речових прав.

У разі потреби нотаріус має право вимагати додаткові відомості для підтвердження факту належності майна подружжю.

Чому свідоцтво можуть не видати

Законодавством визначено випадки, коли видача свідоцтва неможлива або відкладається:

За наявності заборони продажу нерухомого майна документ через кредит чи інший борг. У такому випадку свідоцтво видається лише за згодою кредитора або відповідного іншого органу. Якщо на майно накладено арешт судовими чи слідчими органами, процедура зупиняється до повного зняття арешту.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чому власнику земельної ділянки відмовили у зведенні садового будинку на своїй території. За словами експертів, купівля ділянки — не означає володіння дозволом зводити на ній будь-що. Власник землі звертався до 2 судових інстанцій.

Також Новини.LIVE повідомляли про новий законопроєкт щодо скасування пенсійного збору при купівлі нерухомості. Громадяни, які втратили домівки через військові дії та отримують від держави грошові компенсації, можуть отримати додаткові пільги при купівлі нової нерухомості. Окрему увагу також приділено спрощенню перевірок для об'єктів, які знаходяться на територіях, непридатних для безпечного проживання.