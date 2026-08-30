Майно зниклого безвісти можуть передати під опіку: кому дозволено ним управляти

Люди у нотаріуса. Фото: Pexels

Коли військовий зникає безвісти, його родина стикається з болем і невизначеністю. Разом з тим виникають і цілком практичні питання: хто може доглядати за його квартирою чи будинком, отримувати орендну плату, оплачувати борги або вирішувати інші питання, пов’язані з майном. Для таких випадків в Україні передбачена опіка над майном людини, яка зникла безвісти за особливих обставин.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

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Хто може стати опікуном

Опікуном майна може бути повнолітня людина з повною цивільною дієздатністю, яка письмово погодилася виконувати ці обов’язки. Найчастіше це хтось із близьких родичів або членів сім’ї зниклої людини.

Якщо таких людей немає, опікуном може стати орган опіки та піклування. Водночас над майном однієї зниклої людини призначають лише одного опікуна.

Що може робити опікун

Опікун відповідає за збереження майна та управляє ним в інтересах зниклої людини. Зокрема, він може:

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оплачувати борги зниклої людини за рахунок її майна;

виконувати її майнові зобов’язання;

отримувати гроші, які інші люди або компанії винні зниклій особі;

отримувати плату за оренду її квартири, будинку чи іншого майна;

використовувати кошти майна для утримання людей, яких зникла особа за законом повинна утримувати.

Наприклад, якщо зникла людина здавала квартиру в оренду, опікун може отримувати орендну плату. Якщо за нею залишилися борги, їх також можна погашати за рахунок належного їй майна. Важливо, що опікун при цьому не стає власником квартири, будинку чи іншого майна.

Як оформити опіку над майном

Для встановлення опіки потрібно звернутися до нотаріуса із заявою. Заявнику знадобляться документи, зокрема:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

документи, які підтверджують родинні зв’язки або іншу законну зацікавленість;

документи, що підтверджують право власності зниклої людини на майно.

Після цього нотаріус проводить опис майна та складає відповідний акт. Якщо опікуна призначають, йому видають свідоцтво про призначення опікуном. Відомості про це також вносять до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Що відбувається після внесення інформації до Реєстру

Нотаріуси, які мають доступ до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, вносять до нього інформацію про призначення або скасування опіки. Зараз доступ до Реєстру мають 3022 нотаріуси. Вони вже внесли інформацію про 771 свідоцтво про призначення опікуна над майном зниклих безвісти людей.

Окремий документ про внесення інформації до Реєстру опікуну не видають. Тому вимагати такий документ у нотаріуса не потрібно.

Коли опіка припиняється

Опіка над майном потрібна на період, поки доля людини залишається невідомою. Якщо зникла людина повернулася або офіційно встановлено її місцезнаходження, опіка припиняється.

Які обмеження діють для опікуна

Одна з найважливіших речей, яку варто розуміти родині: призначення опікуна не означає передачу йому майна. Опікун лише управляє майном та стежить за його збереженням. Він не може сприймати квартиру, будинок, автомобіль чи інше майно як власне і використовувати його винятково для задоволення своїх потреб.

Які питання опіка не вирішує

Опіка над майном допомагає родині управляти майном, але вона не замінює процедуру спадкування. Окремо можуть виникати питання щодо спадщини, набуття або продажу майна, відкладення нотаріальних дій, спадкової трансмісії та інших юридичних процедур. Тому в кожній конкретній ситуації варто окремо з’ясувати, який механізм застосовується і які дії може виконувати родина.

Якщо потрібно дізнатися, які нотаріуси у конкретному місті або області мають доступ до Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за відповідною інформацією можна звернутися до відділів нотаріату територіальних органів Міністерства юстиції.

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