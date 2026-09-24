Определение места жительства ребенка: на что обращает внимание суд после развода родителей

Семья идет по улице. Фото: УНИАН

В ходе судебных споров об определении места проживания ребенка большинство родителей убеждены, что решающим фактором станет уровень доходов. Однако это один из самых распространенных мифов. Судьи оценивают прежде всего интересы самого ребенка, его психологический комфорт и реальную вовлеченность каждого из родителей в его повседневную жизнь.

Сайт Новини.LIVE выяснял, на что в первую очередь обратит внимание суд перед принятием решения о месте проживания ребенка.

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Психологическая привязанность и реальное участие в воспитании

Суд подробно изучает, с кем из родителей у ребенка сформировалась более прочная эмоциональная связь. По словам экспертов, решающим фактором станет то, кто на самом деле заботился о малыше еще до момента развода.

Если отец постоянно находился в рабочих командировках, а мать занималась врачами, школой и кружками, это становится весомым аргументом в пользу матери или, наоборот. Если же ребенку исполнилось 10 лет, суд обязан выслушать его личное мнение о том, с кем он хочет жить.

Почему решение не зависит от уровня дохода одного из родителей

Наличие большого состояния само по себе не гарантирует победу в суде. Неравенство в доходах можно компенсировать выплатой алиментов.

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Оценивая бытовые условия, суд обращает внимание на базовое качество среды обитания:

наличие отдельного спального и рабочего места;

безопасные и санитарные условия в жилье;

близость к детскому саду, школе или привычному кругу общения.

Почему суд часто принимает решение в пользу матери

Возраст ребенка существенно влияет на решение суда. Младенцев и детей раннего возраста чаще оставляют с матерью из-за биологической и физиологической потребности в уходе. Однако для подростков этот принцип уже не является автоматическим.

"Красные флажки" для судей

При наличии опасных условий проживания суд категорически отказывает в оставлении ребенка с одним из родителей.

К ним относятся:

алкогольная или наркотическая зависимость;

случаи домашнего насилия или жестокого обращения;

отсутствие какого-либо самостоятельного дохода или асоциальный образ жизни.

Защищая права ребенка в суде, родителям важно действовать рассудительно, собирать письменные доказательства, характеристики и заключения органов опеки, а не полагаться только на финансовое преимущество.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как делится имущество после гражданского брака. Когда люди годами живут вместе, ведут совместное хозяйство, покупают квартиру, дом или автомобиль, многие из них не задумываются о будущей судьбе совместного имущества. Но если брак официально не регистрировался, после разрыва могут возникнуть проблемы.

Также Новини.LIVE сообщали, когда суд может обязать детей выплачивать алименты родителям. Ведь в Украине совершеннолетние дети обязаны материально помогать своим нетрудоспособным родителям, если те нуждаются в финансовой поддержке. В случае отказа от добровольной помощи родители имеют право обратиться в суд для принудительного взыскания алиментов.