Розірвання шлюбу у 2026 році: як військовому розлучитися дистанційно

Військовий. Фото: УНІАН

Перебування в зоні бойових дій або на службі далеко від дому більше не вимагає особистої присутності в залі суду для вирішення сімейних питань. Українське законодавство передбачає повноцінний механізм дистанційного розірвання шлюбу — від електронного подання позову до участі в засіданнях через відеоконференцзв’язок.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як проходить процедура розірвання шлюбу, якщо один із подружжя військовий.

Реклама

Коли без суду не обійтися

Спірні питання між подружжям або наявність спільних неповнолітніх дітей автоматично переводять процес розірвання шлюбу в судову площину. За словами експертів, військовослужбовцю не потрібно брати відпустку чи залишати позиції, аби фізично принести заяву до канцелярії.

Усі необхідні процесуальні дії можна виконати через державну систему "Електронний суд". Для цього позивачу знадобляться лише сформований електронний кабінет та кваліфікований електронний підпис (КЕП).

До онлайн-позову стандартно додаються електронні копії:

Читайте також:

паспорта та РНОКПП (ІПН);

свідоцтва про шлюб;

свідоцтв про народження дітей (за наявності);

квитанції про сплату судового збору.

Якщо немає можливості у військового приїхати до зали суду

Щоб відстоювати свою позицію в суді без виїзду до органу правосуддя, військовий має право подати клопотання про участь у засіданні в режимі відеоконференції. Заяву про дистанційну участь необхідно скерувати до суду щонайменше за п'ять днів до призначеної дати слухання. У документі зазначаються реквізити справи та обставини, що унеможливлюють очну присутність. Проходження військової служби є достатньою та обґрунтованою підставою. За умови позитивного рішення, підключення до процесу відбувається через офіційну систему відеоконференцзв'язку судової влади.

Водночас юристи звертають увагу на важливий деталь. Якщо суд визнає особисту явку сторони обов'язковою, у задоволенні клопотання про відеоконференцзв'язок можуть відмовити. Якщо ж військовий узагалі не має змоги чи бажання долучатися до слухань, він може подати заяву про розгляд справи за його відсутності.

Вартість судових зборів у 2026 році

Розмір державного мита за подання позову про розірвання шлюбу у 2026 році становить 1331,20 грн.

Проте використання цифрових сервісів дозволяє зекономити. Під час подання документів через "Електронний суд" застосовується понижувальний коефіцієнт. У такому разі сума судового збору складає 1064,96 грн.

Коли суд не потрібен

Якщо подружжя досягло спільної згоди та не має спільних неповнолітніх дітей, проходити судову процедуру не потрібно. У таких випадках розлучення можна оформити через органи ДРАЦС або скористатися цифровою послугою в застосунку "Дія". Для цього один із подружжя генерує відповідну заяву у смартфоні, а інший підтверджує її у своєму застосунку.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, на що може претендувати партнер у цивільному шлюбі після смерті одного з подружжя. Багато пар роками живуть разом, ведуть спільний побут і купують майно, але офіційно свої стосунки не реєструють. У повсякденному житті така сім’я нічим може не відрізнятися від подружжя, однак після смерті одного з партнерів ситуація змінюється.

Також Новини.LIVE повідомляли, як ділиться майно після цивільного шлюбу. Коли люди роками живуть разом, ведуть спільне господарство, купують квартиру, будинок чи автомобіль, багато з них не замислюються про майбутню долю спільного майна. Але якщо шлюб офіційно не реєстрували, після розриву можуть виникнути проблеми.