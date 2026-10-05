Расторжение брака в 2026 году: как военнослужащему развестись дистанционно

Военный. Фото: УНИАН

Нахождение в зоне боевых действий или на службе вдали от дома больше не требует личного присутствия в зале суда для решения семейных вопросов. Украинское законодательство предусматривает полноценный механизм дистанционного расторжения брака — от электронной подачи иска до участия в заседаниях посредством видеоконференцсвязи.

Сайт Новини.LIVE выяснял, как проходит процедура расторжения брака, если один из супругов — военнослужащий.

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Когда без суда не обойтись

Спорные вопросы между супругами или наличие общих несовершеннолетних детей автоматически переносят процесс расторжения брака в судебную плоскость. По словам экспертов, военнослужащему не нужно брать отпуск или покидать позиции, чтобы лично подать заявление в канцелярию.

Все необходимые процессуальные действия можно выполнить через государственную систему "Электронный суд". Для этого истцу понадобятся лишь зарегистрированный электронный кабинет и квалифицированная электронная подпись (КЭП).

К онлайн-иску стандартно прилагаются электронные копии:

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паспорта и РНОКПП (ИНН);

свидетельства о браке;

свидетельств о рождении детей (при наличии);

квитанции об уплате судебного сбора.

Если у военнослужащего нет возможности прибыть в зал суда

Чтобы отстаивать свою позицию в суде без выезда в орган правосудия, военнослужащий имеет право подать ходатайство об участии в заседании в режиме видеоконференции. Заявление о дистанционном участии необходимо направить в суд не позднее чем за пять дней до назначенной даты слушания. В документе указываются реквизиты дела и обстоятельства, делающие очное присутствие невозможным. Прохождение военной службы является достаточным и обоснованным основанием. При положительном решении подключение к процессу осуществляется через официальную систему видеоконференцсвязи судебных органов.

В то же время юристы обращают внимание на важную деталь: если суд признает личную явку стороны обязательной, в удовлетворении ходатайства о видеоконференцсвязи может быть отказано. Если же военнослужащий вообще не имеет возможности или желания участвовать в слушаниях, он может подать заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Стоимость судебных сборов в 2026 году

Размер государственной пошлины за подачу иска о расторжении брака в 2026 году составляет 1331,20 грн.

Однако использование цифровых сервисов позволяет сэкономить. При подаче документов через "Электронный суд" применяется понижающий коэффициент. В таком случае сумма судебного сбора составляет 1064,96 грн.

Когда суд не требуется

Если супруги достигли взаимного согласия и не имеют общих несовершеннолетних детей, проходить судебную процедуру не нужно. В таких случаях развод можно оформить через органы ГРАГС или воспользоваться цифровой услугой в приложении "Дія". Для этого один из супругов формирует соответствующее заявление в смартфоне, а другой подтверждает его в своём приложении.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, на что может претендовать партнер в гражданском браке после смерти одного из супругов. Многие пары годами живут вместе, ведут совместный быт и приобретают имущество, но официально свои отношения не регистрируют. В повседневной жизни такая семья ничем может не отличаться от супружеской пары, однако после смерти одного из партнеров ситуация меняется.

Также Новини.LIVE сообщали, как делится имущество после гражданского брака. Когда люди годами живут вместе, ведут совместное хозяйство, покупают квартиру, дом или автомобиль, многие из них не задумываются о будущей судьбе совместного имущества. Но если брак официально не регистрировался, после разрыва могут возникнуть проблемы.