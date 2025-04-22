Пенсии, субсидии и выплаты — что будет с поддержкой украинцев в мае

Человек считает деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Социальная поддержка — это комплекс мероприятий, который включает предоставление материальной или иной помощи от государства или организаций. Ее цель — улучшение уровня жизни граждан, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

О том, что будет с поддержкой украинцев в мае 2025 года, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Как не потерять субсидию в мае

На сайте Пенсионного фонда сообщается, что с 1 мая по 30 сентября 2025 года будет продолжаться назначение субсидий на период без централизованного отопления — то есть на летний, неотапливаемый сезон.

Для большинства граждан субсидии на это время продлят автоматически. Но есть пять случаев, когда документы нужно подавать повторно:

если вы арендуете жилье и сами платите "коммуналку";

если субсидия на зиму была назначена, но составляла 0 грн;

если реально в квартире проживает меньше людей, чем зарегистрировано;

если имеете статус ВПЛ и получаете субсидию по месту фактического проживания;

один из членов семьи подает заявление на получение субсидии для покупки сжиженного газа, твердого или жидкого бытового топлива.

Подать заявление следует в течение 60 дней от начала летнего сезона. Тогда выплаты назначаются на весь период, а не с даты обращения.

Денежная помощь малообеспеченным семьям

Размер финансовой поддержки для семей с низким доходом определяется в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям" и привязан к действующему прожиточному минимуму. В 2025 году действуют следующие нормы:

для трудоспособных граждан — 60% прожиточного минимума (1 816,8 грн);

для лиц без трудоспособности — 100% (2 361 грн);

для детей в возрасте до 6 лет — 145% (3 716,35 грн);

для детей от 6 до 18 лет — 145% (4 634,2 грн);

для студентов в возрасте 18-23 года — 140% (4 239,2 грн).

Кому повысят пенсии в мае

С 1 мая 2025 года в Украине запланирована индексация пенсий для людей в возрасте от 70 лет, если размер их пенсии не превышает 10 340,35 грн. Надбавки будут начислены автоматически — обращаться в ПФУ не нужно. Размер доплаты зависит от возраста:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80+ лет — 570 грн.

Кроме того, пенсионеры, проживающие в одиночестве и нуждающиеся в постоянном уходе, в мае 2025 года смогут оформить ежемесячную доплату. Эта выплата предусмотрена для лиц, которые:

живут без семьи;

достигли возраста 80 лет;

получают пенсию по возрасту;

имеют подтвержденную потребность в уходе по состоянию здоровья.

Сумма помощи составляет 944,4 грн, то есть 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Ранее мы писали, что в Украине граждане с инвалидностью имеют доступ к различным льготам и государственной помощи. Однако, чтобы воспользоваться этими привилегиями, необходимо иметь официальное удостоверение, подтверждающее соответствующий статус.

Также мы рассказывали, что во время супружеской жизни муж и жена обычно вместе управляют финансами и поддерживают друг друга материально. Однако не все знают, что и после расторжения брака можно претендовать на денежную помощь. Такая поддержка может предоставляться добровольно или установлена судебным решением.