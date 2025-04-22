Пенсії, субсидії та виплати — що буде з підтримкою українців в травні

Людина рахує гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Соціальна підтримка — це комплекс заходів, який включає надання матеріальної або іншої допомоги від держави чи організацій. Її мета — покращення рівня життя громадян, які опинились у складних життєвих обставинах.

Про те, що буде з підтримкою українців у травні 2025 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як не втратити субсидію в травні

На сайті Пенсійного фонду повідомляється, що з 1 травня по 30 вересня 2025 року триватиме призначення субсидій на період без централізованого опалення — тобто на літній, неопалювальний сезон.

Для більшості громадян субсидії на цей час продовжать автоматично. Але є п’ять випадків, коли документи потрібно подавати повторно:

якщо ви орендуєте житло й самі платите "комуналку";

якщо субсидія на зиму була призначена, але становила 0 грн;

якщо реально у квартирі мешкає менше людей, ніж зареєстровано;

якщо маєте статус ВПО й отримуєте субсидію за місцем фактичного проживання;

один із членів родини подає заяву на отримання субсидії для купівлі скрапленого газу, твердого чи рідкого побутового палива.

Подати заяву слід упродовж 60 днів від початку літнього сезону. Тоді виплати призначаються на весь період, а не з дати звернення.

Грошова допомога малозабезпеченим родинам

Розмір фінансової підтримки для родин із низьким доходом визначається відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" і прив’язаний до чинного прожиткового мінімуму. У 2025 році діють такі норми:

для працездатних громадян — 60% прожиткового мінімуму (1 816,8 грн);

для осіб без працездатності — 100% (2 361 грн);

для дітей віком до 6 років — 145% (3 716,35 грн);

для дітей від 6 до 18 років — 145% (4 634,2 грн);

для студентів віком 18–23 роки — 140% (4 239,2 грн).

Кому підвищать пенсії у травні

З 1 травня 2025 року в Україні заплановано індексацію пенсій для людей віком від 70 років, якщо розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340,35 грн. Надбавки будуть нараховані автоматично — звертатися до ПФУ не потрібно. Розмір доплати залежить від віку:

70–74 роки — 300 грн;

75–79 років — 456 грн;

80+ років — 570 грн.

Окрім того, пенсіонери, які проживають на самоті та потребують постійного догляду, в травні 2025 року зможуть оформити щомісячну доплату. Ця виплата передбачена для осіб, які:

живуть без родини;

досягли віку 80 років;

отримують пенсію за віком;

мають підтверджену потребу в догляді через стан здоров’я.

Сума допомоги складає 944,4 грн, тобто 40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Раніше ми писали, що в Україні громадяни з інвалідністю мають доступ до різноманітних пільг і державної допомоги. Проте, щоб скористатися цими привілеями, необхідно мати офіційне посвідчення, яке підтверджує відповідний статус.

Також ми розповідали, що під час подружнього життя чоловік і дружина зазвичай разом управляють фінансами та підтримують одне одного матеріально. Однак не всі знають, що й після розірвання шлюбу можна претендувати на грошову допомогу. Така підтримка може надаватись добровільно або встановлена судовим рішенням.