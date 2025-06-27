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Главная Экономика Соцвыплаты и не только — к чему готовиться украинцам в июле

Соцвыплаты и не только — к чему готовиться украинцам в июле

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 09:10
Новые соцвыплаты и не только — что изменится для украинцев с 1 июля 2025 года
Карточка и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ключові моменти Социальные выплаты Новая социальная помощь Новые лимиты Укрпошты Компенсации за размещение ВПЛ Уплата штрафов от ТЦК в "Резерв+"

С июля, до которого осталось буквально несколько дней, украинцев ждет немало важных изменений во многих сферах жизни. Большинство нововведений коснутся прежде всего малозащищенных слоев населения, однако есть и те, о которых надо знать каждому гражданину.

Новини.LIVE собрали самые важные данные о том, что ждет украинцев с 1 июля 2025 года.

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Социальные выплаты

С 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины будет назначать и выплачивать социальные пособия, которые ранее были в ведении Министерства социальной политики. Речь идет в частности о:

  • государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;
  • государственной социальной помощи на уход;
  • государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;
  • помощь на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Для граждан, кому эти выплаты назначили раньше, ничего не изменится — они и в дальнейшем будут получать государственную социальную помощь в установленном порядке. Однако перечислять деньги теперь будет ПФУ, а не Минсоцполитики, как это было до сих пор.

Тем, кто только планирует оформить помощь, с 1 июля заявления надо подавать в Пенсионный фонд — лично в сервисном центре, по почте или на веб-портале электронных услуг.

Новая социальная помощь

С 1 июля Пенсионный фонд Украины будет назначать новый вид государственных выплат — базовую социальную помощь. Размер базовой величины для расчета помощи составит 4 500 гривен. На базовую соцпомощь смогут перейти украинцы, которые получают государственные выплаты как:

  • малообеспеченные;
  • одинокие матери;
  • многодетные;
  • дети, родители которых уклоняются от алиментов или неизвестно где находятся.

Помощь не будут предоставлять людям, которые находятся на временно оккупированных территориях или за рубежом.

Новые лимиты Укрпошты

С 1 июля 2025 года Укрпошта усиливает контроль за операциями с наложенным платежом.
Лимиты на выплату наличных в отделении физлицам будут такими:

  • максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 100 000 грн;
  • максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 10 шт.

Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту не изменятся:

  • максимальная сумма платежных операций в течение одного дня — 29 999 грн;
  • максимальное количество платежных операций в течение одного дня — 50 шт;
  • максимальная сумма платежных операций в течение одного календарного месяца — 250 000 грн;
  • максимальное количество платежных операций в течение одного календарного месяца — 500 шт.

Компенсации за размещение ВПЛ

С июля украинцы смогут подавать заявления на получение компенсаций за размещение ВПЛ по новому порядку.

Документ предусматривает, что отныне выплаты будут осуществляться непосредственно учреждениям, где живут внутренне перемещенные лица, а не органам власти, на балансе которых находятся эти учреждения.

Получить компенсацию могут:

  • юридические лица независимо от формы собственности (заведения, учреждения, предприятия, организации);
  • физические лица-предприниматели.

Заявление можно подать в электронной форме, заверив его электронной подписью, на портале Пенсионного фонда Украины.

Обязательное условие для получения компенсации: адрес фактического пребывания ВПЛ, указанный в соответствующей справке, должен совпадать с адресом, по которому предоставляется компенсация за размещение ВПЛ.

Уплата штрафов от ТЦК в "Резерв+"

С 1 июля в приложении "Резерв+" должна заработать функция, которая позволит оплачивать штрафы от ТЦК онлайн, без походов в военкоматы и банки.

Предполагается, что граждане смогут оплатить штрафы за нарушение воинского учета прямо в приложении, без походов в ТЦК, банк и возврата с квитанцией. Более того — украинцы смогут оплачивать штрафы со скидкой 50%, если сделают это в течение 10 дней после получения постановления.

Ранее мы писали, чего ожидать от цен на популярные продукты в июле.

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штрафы ВПЛ деньги социалка социальная помощь
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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