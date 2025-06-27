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Головна Економіка Соцвиплати й не тільки — до чого готуватися українцям в липні

Соцвиплати й не тільки — до чого готуватися українцям в липні

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 09:10
Нові соцвиплати й не тільки — що зміниться для українців з 1 липня 2025 року
Картка й гроші на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Соціальні виплати Нова соціальна допомога Нові ліміти Укрпошти Компенсації за розміщення ВПО Сплата штрафів від ТЦК у "Резерв+"

З липня, до якого залишилося буквально кілька днів, на українців чекає чимало важливих змін в багатьох сферах життя. Більшість нововведень торкнуться насамперед малозахищених верств населення, однак є й ті, про які треба знати кожному громадянину. 

Новини.LIVE зібрали найважливіші дані про те, що чекає на українців з 1 липня 2025 року.

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Соціальні виплати

З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги, які раніше були у віданні Міністерства соціальної політики. Йдеться зокрема про:

  • державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • державну соціальну допомогу на догляд;
  • державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомогу на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 

Для громадян, кому ці виплати призначили раніше, нічого не зміниться — вони й надалі отримуватимуть державну соціальну допомогу в установленому порядку. Однак перераховувати гроші тепер буде ПФУ, а не Мінсоцполітики, як це було дотепер.

Тим, хто лише планує оформити допомогу, з 1 липня заяви треба подавати до Пенсійного фонду — особисто в сервісному центрі, поштою, або на вебпорталі електронних послуг.

Нова соціальна допомога

З 1 липня Пенсійний фонд України буде призначати новий вид державних виплат — базову соціальну допомогу. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4 500 гривень. На базову соцдопомогу зможуть перейти українці, які отримують державні виплати як:

  • малозабезпечені;
  • одинокі матері;
  • багатодітні;
  • діти, батьки яких ухиляються від аліментів або невідомо де перебувають.

Допомогу не надаватимуть людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.

Нові ліміти Укрпошти

З 1 липня 2025 року Укрпошта посилює контроль за операціями з післяплатою.
Ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть такими:

  • максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 000 грн;
  • максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.

Ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку не зміняться:

  • максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;
  • максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;
  • максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 000 грн;
  • максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.

Компенсації за розміщення ВПО

З липня українці зможуть подавати заяви на отримання компенсацій за розміщення ВПО за новим порядком

Документ передбачає, що відтепер виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади.

Отримати компенсацію можуть:

  • юридичні особи незалежно від форми власності (заклади, установи, підприємства, організації);
  • фізичні особи-підприємці.

Заяву можна подати в електронній формі, завіривши її електронним підписом, на порталі Пенсійного фонду України.

Обов'язкова умова для отримання компенсації: адреса фактичного перебування ВПО, що зазначена у відповідній довідці, має збігатися з адресою, за якою надається компенсація за розміщення ВПО.

Сплата штрафів від ТЦК у "Резерв+"

З 1 липня у застосунку "Резерв+" має запрацювати функція, яка дозволить сплачувати штрафи від ТЦК онлайн, без походів до військкоматів та банків. 

Передбачається, що громадяни зможуть оплатити штрафи за порушення військового обліку прямо у застосунку, без походів до ТЦК, банку й повернення з квитанцією. Ба більше — українці зможуть сплачувати штрафи зі знижкою 50%, якщо зроблять це протягом 10 днів після отримання постанови.

Раніше ми писали, чого очікувати від цін на популярні продукти у липні.

Також дізнавайтеся, для кого скасують пільговий проїзд в транспорті з 1 липня 2025 року.

штрафи ВПО гроші соціалка соціальна допомога
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
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