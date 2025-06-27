Нові соцвиплати й не тільки — що зміниться для українців з 1 липня 2025 року

Соцвиплати й не тільки — до чого готуватися українцям в липні
З липня, до якого залишилося буквально кілька днів, на українців чекає чимало важливих змін в багатьох сферах життя. Більшість нововведень торкнуться насамперед малозахищених верств населення, однак є й ті, про які треба знати кожному громадянину.
Новини.LIVE зібрали найважливіші дані про те, що чекає на українців з 1 липня 2025 року.
Соціальні виплати
З 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України призначатиме та виплачуватиме соціальні допомоги, які раніше були у віданні Міністерства соціальної політики. Йдеться зокрема про:
- державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
- державну соціальну допомогу на догляд;
- державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
- допомогу на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Для громадян, кому ці виплати призначили раніше, нічого не зміниться — вони й надалі отримуватимуть державну соціальну допомогу в установленому порядку. Однак перераховувати гроші тепер буде ПФУ, а не Мінсоцполітики, як це було дотепер.
Тим, хто лише планує оформити допомогу, з 1 липня заяви треба подавати до Пенсійного фонду — особисто в сервісному центрі, поштою, або на вебпорталі електронних послуг.
Нова соціальна допомога
З 1 липня Пенсійний фонд України буде призначати новий вид державних виплат — базову соціальну допомогу. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4 500 гривень. На базову соцдопомогу зможуть перейти українці, які отримують державні виплати як:
- малозабезпечені;
- одинокі матері;
- багатодітні;
- діти, батьки яких ухиляються від аліментів або невідомо де перебувають.
Допомогу не надаватимуть людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або за кордоном.
Нові ліміти Укрпошти
З 1 липня 2025 року Укрпошта посилює контроль за операціями з післяплатою.
Ліміти на виплату готівки у відділенні фізособам будуть такими:
- максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 100 000 грн;
- максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 10 шт.
Ліміти на післяплату для фізосіб із виплатою на банківську картку не зміняться:
- максимальна сума платіжних операцій упродовж одного дня — 29 999 грн;
- максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного дня — 50 шт.;
- максимальна сума платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 250 000 грн;
- максимальна кількість платіжних операцій упродовж одного календарного місяця — 500 шт.
Компенсації за розміщення ВПО
З липня українці зможуть подавати заяви на отримання компенсацій за розміщення ВПО за новим порядком.
Документ передбачає, що відтепер виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади.
Отримати компенсацію можуть:
- юридичні особи незалежно від форми власності (заклади, установи, підприємства, організації);
- фізичні особи-підприємці.
Заяву можна подати в електронній формі, завіривши її електронним підписом, на порталі Пенсійного фонду України.
Обов'язкова умова для отримання компенсації: адреса фактичного перебування ВПО, що зазначена у відповідній довідці, має збігатися з адресою, за якою надається компенсація за розміщення ВПО.
Сплата штрафів від ТЦК у "Резерв+"
З 1 липня у застосунку "Резерв+" має запрацювати функція, яка дозволить сплачувати штрафи від ТЦК онлайн, без походів до військкоматів та банків.
Передбачається, що громадяни зможуть оплатити штрафи за порушення військового обліку прямо у застосунку, без походів до ТЦК, банку й повернення з квитанцією. Ба більше — українці зможуть сплачувати штрафи зі знижкою 50%, якщо зроблять це протягом 10 днів після отримання постанови.
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