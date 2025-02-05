Льготы для жен УБД — рассчитывать ли на поддержку весной 2025 года

Военнослужащий с женой в автобусе. Фото: УНИАН

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участниками боевых действий признаются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Родины. Для поддержки таких граждан государством предусмотрены специальные льготы, некоторые из которых доступны членам семей защитников.

О том, какие льготы смогут оформить жены УБД весной 2025 года, объясняется в законе Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Кто из семьи УБД имеет право на льготы в 2025 году

Члены семьи действующих военнослужащих имеют право на ряд льгот. Согласно статье 3 Семейного кодекса Украины, к таким лицам относятся те, кто проживает вместе, ведет совместный быт и имеет взаимные права и обязанности. К семье участника боевых действий относятся:

муж (жена);

нетрудоспособные родители;

общие несовершеннолетние дети (до 18 лет);

совершеннолетние дети, признанные инвалидами с детства (I или II группы) или инвалидами I группы;

человек, который находится под опекой или попечительством льготника и проживает вместе с ним.

Какие льготы будут доступны для жены УБД весной

Для семей военнослужащих, которые имеют статус участника боевых действий, предусмотрены следующие льготы:

75% скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги, а для лиц с инвалидностью — 100% скидка. Для семей с нетрудоспособными лицами скидка на газ для отопления составляет 75% от двойной нормы площади (42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью);

75% скидка на топливо для домохозяйств, не имеющих централизованного отопления. Расчет скидки производится на 21 кв. м отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 кв. м на семью.

Чтобы воспользоваться льготами, члены семей военнослужащих должны подать заявление и предоставить справку, содержащую информацию о составе семьи (нетрудоспособных родителей, несовершеннолетних детей, детей с инвалидностью и т.д.).

Ранее мы писали, в Украине участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, хотя иногда перевозчики могут отказать в предоставлении этой льготы. Причины часто обусловлены отсутствием компенсаций за перевозку ветеранов, однако это не является основанием для отказа в праве на бесплатный проезд.

Также мы рассказывали, что ветераны, люди с инвалидностью из-за боевых действий и семьи погибших военных могут стать на квартирный учет для получения жилья. Для этого необходимо обратиться в органы местного самоуправления или подать заявку через ЦПАУ.