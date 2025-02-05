Пільговий проїзд для УБД у 2025 році — чи можуть перевізники вимагати гроші з захисників

Люди на зупинці чекають автобус. Фото: УНІАН

В Україні учасники бойових дій (УБД) мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті, але інколи перевізники відмовляють у цій пільзі. Причини часто пов'язані з відсутністю компенсацій за перевезення ветеранів, проте це не є підставою для відмови.

Про те, чи можуть УБД відмовити в пільговому проїзді громадським транспортом у 2025 році, пояснили на сайті "Армія Inform".

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Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни", учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд у всіх видах міського транспорту, автобусах приміських і міжміських маршрутів, а також на залізничному та водному транспорті. Для цього потрібно мати при собі посвідчення учасника бойових дій та, а якщо застосовуються автоматизовані системи, електронний квиток.

Якщо УБД відмовили у пільговому проїзді — це порушення закону. Варто захищати свої права. Рекомендується діяти за законом, щоб не лише повернути витрачені кошти, а й отримати компенсацію за моральну шкоду.

Що робити в разі відмови в безплатному проїзді

Якщо перевізник відмовляє у проїзді, попри наявність посвідчення учасника бойових дій, необхідно:

Зберегти квиток. Зберегти контакти свідків відмови. Записати номер транспорту, час та маршрут поїздки. Дізнатися назву та контактні дані перевізника (зазвичай цю інформацію можна знайти біля водія).

Далі потрібно подати заяву про порушення ваших прав в трьох примірниках:

До Національної поліції; До Укртрансбезпеки (Державної служби України з безпеки на транспорті); До органу місцевого самоврядування, де проходить маршрут.

До заяви потрібно прикласти копії посвідчення УБД та квитка. За неправомірну відмову в пільговому проїзді передбачено адміністративну відповідальність за ст. 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Безпідставна відмова у наданні пільгового проїзду громадянам карається штрафом для водіїв та підприємців у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше ми писали, що щодня тисячі людей користуються київським метрополітеном для швидкого переміщення по місту. Більшість сплачує 8 гривень за одну поїздку, проте існують певні винятки. Київський метрополітен надає можливість безплатного проїзду для окремих категорій громадян.

Також ми розповідали, що попри чітке законодавче визначення права на безплатний проїзд для певних категорій осіб, водії маршруток часто відмовляють їм у посадці, посилаючись на відсутність пільгових місць або без будь-яких пояснень. Це порушує права громадян і виникає питання, чи мають право перевізники обмежувати кількість пільговиків в салоні.