Проїзд безплатний не лише для пенсіонерів — хто ще має пільги у 2025

Водій маршрутки рахує здачу за проїзд. Фото: УНІАН

В Україні існують певні категорії громадян, які мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті. Це означає, що не лише пенсіонери можуть їздити безплатно в автобусах, тролейбусах, трамваях та маршрутних таксі.

Про те, хто окрім пенсіонерів може безплатно користуватись громадським транспортом у 2025 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Як підтвердити право на пільговий проїзд у 2025 році

Пасажири, що мають право на безплатний проїзд, повинні мати при собі документ, що підтверджує це право, наприклад, посвідчення особи встановленого зразка або інші документи, що дають право на пільгу (у деяких містах можна оформити електронний пільговий квиток для автоматизованої системи обліку оплати проїзду).

Пільгові перевезення громадян регулюються чинним законодавством України, зокрема законами:

"Про охорону дитинства";

"Про автомобільний транспорт";

"Про соціальний захист дітей війни";

"Про жертв нацистських переслідувань";

"Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні";

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

"Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні";

"Про статус і соціальний захист осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи";

"Про основні принципи соціальної захищеності ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні";

"Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ та інших осіб і їх соціальний захист".

Варто також пам'ятати, що в різних містах України правила перевезення громадян та вартість проїзду можуть дещо відрізнятися. Наприклад, з повним переліком правил і пільг для пасажирів у Києві (а також документами, що дають право на безплатний проїзд) можна ознайомитись на офіційному порталі КП "Київпастранс".

Хто може безплатно їздити громадським транспортом

Згідно з законом "Про автомобільний транспорт", перевезення пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, забезпечуються автомобільними перевізниками на автобусних маршрутах загального користування.

Ці правила та обов'язки поширюються також на інші види громадського транспорту. Загалом на безплатний проїзд мають право:

пенсіонери (за віком);

діти з багатодітних сімей;

військовослужбовці строкової служби;

інваліди війни та особи, прирівняні до них;

особи з інвалідністю першої та другої групи;

учасники бойових дій і особи, прирівняні до них;

діти до 6 років (без надання окремого місця для сидіння);

військовослужбовці, які стали інвалідами внаслідок війни;

ліквідатори аварії на ЧАЕС, що належать до другої категорії;

реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій;

діти, яким встановлено інвалідність, пов'язану з катастрофою на ЧАЕС;

батьки, що перебувають на утриманні загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця;

громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до першої категорії;

поліцейські під час виконання службових обов'язків, працівники СБУ під час виконання покладених на них обов'язків;

особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи або дітей з інвалідністю (не більше одного супроводжуючого);

ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, Служби цивільного захисту, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації, СБУ та колишні працівники прокуратури.

При цьому види та обсяги пільгових перевезень визначаються відповідними наказами, в яких зазначається порядок компенсації перевізникам збитків від цих перевезень.

Перевізникам забороняється відмовляти в пільговому перевезенні пасажирів, за винятком випадків, передбачених законом. За необґрунтовану відмову передбачено штраф у розмірі 10 не обкладених мінімумів доходів громадян — 170 гривень.

Раніше ми писали, що хоча закон гарантує безплатний проїзд окремим категоріям громадян, водії маршруток нерідко відмовляють їм у посадці, посилаючись на відсутність пільгових місць або взагалі без пояснень. Це порушує права пільговиків та викликає питання щодо законності таких обмежень.

Також ми розповідали, що відповідно до Постанови Кабміну №354, пенсіонери за віком мають право безплатно користуватися міським транспортом (окрім метро та таксі) та їздити на приміських маршрутах. Водночас у різних містах України можуть діяти місцеві правила, які слід враховувати.