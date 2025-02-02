Проезд бесплатный не только для пенсионеров — кто еще имеет льготы в 2025 году

Водитель маршрутки считает сдачу за проезд. Фото: УНИАН

В Украине существуют определенные категории граждан, которые имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Это означает, что не только пенсионеры могут ездить бесплатно в автобусах, троллейбусах, трамваях и маршрутных такси.

О том, кто кроме пенсионеров может бесплатно пользоваться общественным транспортом в 2025 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Пассажиры, имеющие право на бесплатный проезд, должны иметь при себе документ, подтверждающий это право, например, удостоверение личности установленного образца или другие документы, дающие право на льготу (в некоторых городах можно оформить электронный льготный билет для автоматизированной системы учета оплаты проезда).

Льготные перевозки граждан регулируются действующим законодательством Украины, в частности законами:

"Об охране детства";

"Об автомобильном транспорте";

"О социальной защите детей войны";

"О жертвах нацистских преследований";

"О реабилитации жертв политических репрессий в Украине";

"О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты";

"Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине";

"О статусе и социальной защите лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы";

"Об основных принципах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан пожилого возраста в Украине";

"О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел и других лиц и их социальной защите".

Стоит также помнить, что в разных городах Украины правила перевозки граждан и стоимость проезда могут несколько отличаться. Например, с полным перечнем правил и льгот для пассажиров в Киеве (а также документами, дающими право на бесплатный проезд) можно ознакомиться на официальном портале КП "Киевпастранс".

Кто может бесплатно ездить общественным транспортом

Согласно закону "Об автомобильном транспорте", перевозки пассажиров, имеющих право на льготный проезд, обеспечиваются автомобильными перевозчиками на автобусных маршрутах общего пользования.

Эти правила и обязанности распространяются также на другие виды общественного транспорта. В целом на бесплатный проезд имеют право:

пенсионеры (по возрасту);

дети из многодетных семей;

военнослужащие срочной службы;

инвалиды войны и лица, приравненные к ним;

лица с инвалидностью первой и второй группы;

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

дети до 6 лет (без предоставления отдельного места для сидения);

военнослужащие, которые стали инвалидами вследствие войны;

ликвидаторы аварии на ЧАЭС, относящиеся ко второй категории;

реабилитированные лица, ставшие инвалидами вследствие репрессий;

дети, которым установлена инвалидность, связанная с катастрофой на ЧАЭС;

родители, находящиеся на иждивении погибшего или пропавшего без вести военнослужащего;

граждане, пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы, отнесенные к первой категории;

полицейские при исполнении служебных обязанностей, работники СБУ при исполнении возложенных на них обязанностей;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью первой группы или детей с инвалидностью (не более одного сопровождающего);

ветераны военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, Службы гражданской защиты, Госслужбы специальной связи и защиты информации, СБУ и бывшие работники прокуратуры.

При этом виды и объемы льготных перевозок определяются соответствующими приказами, в которых указывается порядок компенсации перевозчикам убытков от этих перевозок.

Перевозчикам запрещается отказывать в льготной перевозке пассажиров, за исключением случаев, предусмотренных законом. За необоснованный отказ предусмотрен штраф в размере 10 не облагаемых минимумов доходов граждан — 170 гривен.

Ранее мы писали, что хотя закон гарантирует бесплатный проезд отдельным категориям граждан, водители маршруток нередко отказывают им в посадке, ссылаясь на отсутствие льготных мест или вообще без объяснений. Это нарушает права льготников и вызывает вопросы о законности таких ограничений.

Также мы рассказывали, что в соответствии с Постановлением Кабмина №354, пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно пользоваться городским транспортом (кроме метро и такси) и ездить на пригородных маршрутах. В то же время в разных городах Украины могут действовать местные правила, которые следует учитывать.