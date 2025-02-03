Пільговий проїзд в метро — хто у лютому 2025 року безплатно користуватиметься підземкою

Хто не платитиме за проїзд в метро в лютому — перелік пільговиків
Щодня тисячі українців користуються послугами підземки для швидкого пересування мегаполісом. Більшість громадян сплачує 8 грн за одну поїздку, але є і виключення. Київський метрополітен надає право на безплатний проїзд окремим категоріям населення, роблячи пересування столицею доступнішим та підтримуючи соціально вразливі групи громадян.
Про те, хто з українців має право на безплатний проїзд в метро в лютому 2025 року, зазначається на офіційному сайті Київського метрополітену.
Хто має пільги на проїзд в метро
У підземці Києва передбачене право безоплатного проїзду для ветеранів, осіб з інвалідністю та низки інших категорій громадян. Зокрема, пільги отримують:
- Учасники бойових дій (за умови наявності посвідчення або "Картки киянина").
- Особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та їх супроводжуючі (за відповідним документом).
- Постраждалі під час Революції Гідності (за пред’явленням посвідчення або довідки).
- Учасники Другої світової війни та інші особи, які мають законне право на пільги.
Крім того, безплатний проїзд доступний для тих, хто постраждав унаслідок аварії на ЧАЕС, зокрема:
- Ліквідаторів 2-ї категорії.
- Дітей з інвалідністю, що постраждали внаслідок аварії.
- Осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи або зазнали її впливу.
Чи можуть ветерани користуватись метро безплатно
На безоплатний проїзд також можуть розраховувати ветерани різних служб, серед яких:
- Колишні працівники Національної поліції, податкової міліції, Державної служби спеціального зв’язку.
- Ветерани пожежної охорони, військової служби, органів внутрішніх справ.
- Колишні співробітники Державної кримінально-виконавчої служби та служби цивільного захисту.
Окрім цього, пільги поширюються на військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, а також на батьків загиблих, померлих або зниклих безвісти військових.
Раніше ми писали, що відмова у безоплатному перевезенні громадян, які мають на це право, суперечить законодавству. Перевізники зобов’язані приймати пільговиків без будь-яких обмежень, навіть якщо ними будуть зайняті всі місця в салоні.
Також ми розповідали, що в Україні визначено перелік осіб, що мають право користуватися громадським транспортом безоплатно. До цієї категорії входять не лише пенсіонери, а й інші соціально вразливі групи, які можуть безплатно пересуватися автобусами, тролейбусами, трамваями та маршрутними таксі.
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