Пільговий проїзд в метро — хто у лютому 2025 року безплатно користуватиметься підземкою

Люди в київському метро. Фото: УНІАН

Щодня тисячі українців користуються послугами підземки для швидкого пересування мегаполісом. Більшість громадян сплачує 8 грн за одну поїздку, але є і виключення. Київський метрополітен надає право на безплатний проїзд окремим категоріям населення, роблячи пересування столицею доступнішим та підтримуючи соціально вразливі групи громадян.

Про те, хто з українців має право на безплатний проїзд в метро в лютому 2025 року, зазначається на офіційному сайті Київського метрополітену.

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Хто має пільги на проїзд в метро

У підземці Києва передбачене право безоплатного проїзду для ветеранів, осіб з інвалідністю та низки інших категорій громадян. Зокрема, пільги отримують:

Учасники бойових дій (за умови наявності посвідчення або "Картки киянина"). Особи з інвалідністю внаслідок бойових дій та їх супроводжуючі (за відповідним документом). Постраждалі під час Революції Гідності (за пред’явленням посвідчення або довідки). Учасники Другої світової війни та інші особи, які мають законне право на пільги.

Крім того, безплатний проїзд доступний для тих, хто постраждав унаслідок аварії на ЧАЕС, зокрема:

Ліквідаторів 2-ї категорії. Дітей з інвалідністю, що постраждали внаслідок аварії. Осіб з інвалідністю, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи або зазнали її впливу.

Чи можуть ветерани користуватись метро безплатно

На безоплатний проїзд також можуть розраховувати ветерани різних служб, серед яких:

Колишні працівники Національної поліції, податкової міліції, Державної служби спеціального зв’язку. Ветерани пожежної охорони, військової служби, органів внутрішніх справ. Колишні співробітники Державної кримінально-виконавчої служби та служби цивільного захисту.

Окрім цього, пільги поширюються на військовослужбовців, які отримали інвалідність унаслідок бойових дій, а також на батьків загиблих, померлих або зниклих безвісти військових.

Раніше ми писали, що відмова у безоплатному перевезенні громадян, які мають на це право, суперечить законодавству. Перевізники зобов’язані приймати пільговиків без будь-яких обмежень, навіть якщо ними будуть зайняті всі місця в салоні.

Також ми розповідали, що в Україні визначено перелік осіб, що мають право користуватися громадським транспортом безоплатно. До цієї категорії входять не лише пенсіонери, а й інші соціально вразливі групи, які можуть безплатно пересуватися автобусами, тролейбусами, трамваями та маршрутними таксі.