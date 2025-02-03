Льготный проезд в метро — кто в феврале 2025 года будет бесплатно пользоваться подземкой

Люди в киевском метро. Фото: УНИАН

Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами подземки для быстрого передвижения по мегаполису. Большинство граждан платит 8 грн за одну поездку, но есть и исключения. Киевский метрополитен предоставляет право на бесплатный проезд отдельным категориям населения, делая передвижение по столице более доступным и поддерживая социально уязвимые группы граждан.

О том, кто из украинцев имеет право на бесплатный проезд в метро в феврале 2025 года, отмечается на официальном сайте Киевского метрополитена.

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Кто имеет льготы на проезд в метро

В подземке Киева предусмотрено право бесплатного проезда для ветеранов, лиц с инвалидностью и ряда других категорий граждан. В частности, льготы получают:

Участники боевых действий (при условии наличия удостоверения или "Карточки киевлянина"). Лица с инвалидностью вследствие боевых действий и их сопровождающие (по соответствующему документу). Пострадавшие во время Революции Достоинства (по предъявлению удостоверения или справки). Участники Второй мировой войны и другие лица, имеющие законное право на льготы.

Кроме того, бесплатный проезд доступен для тех, кто пострадал вследствие аварии на ЧАЭС, в частности:

Ликвидаторов 2-й категории. Детей с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии. Лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы или подверглись ее воздействию.

Могут ли ветераны пользоваться метро бесплатно

На бесплатный проезд также могут рассчитывать ветераны различных служб, среди которых:

Бывшие работники Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной службы специальной связи. Ветераны пожарной охраны, военной службы, органов внутренних дел. Бывшие сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы и службы гражданской защиты.

Кроме этого, льготы распространяются на военнослужащих, получивших инвалидность вследствие боевых действий, а также на родителей погибших, умерших или пропавших без вести военных.

Ранее мы писали, что отказ в бесплатной перевозке граждан, которые имеют на это право, противоречит законодательству. Перевозчики обязаны принимать льготников без каких-либо ограничений, даже если ими будут заняты все места в салоне.

Также мы рассказывали, что в Украине определен перечень лиц, имеющих право пользоваться общественным транспортом бесплатно. В эту категорию входят не только пенсионеры, но и другие социально уязвимые группы, которые могут бесплатно передвигаться автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутными такси.