Льготный проезд в метро — кто в феврале 2025 года будет бесплатно пользоваться подземкой

Кто не будет платить за метро в феврале — перечень льготников
Ежедневно тысячи украинцев пользуются услугами подземки для быстрого передвижения по мегаполису. Большинство граждан платит 8 грн за одну поездку, но есть и исключения. Киевский метрополитен предоставляет право на бесплатный проезд отдельным категориям населения, делая передвижение по столице более доступным и поддерживая социально уязвимые группы граждан.
О том, кто из украинцев имеет право на бесплатный проезд в метро в феврале 2025 года, отмечается на официальном сайте Киевского метрополитена.
Кто имеет льготы на проезд в метро
В подземке Киева предусмотрено право бесплатного проезда для ветеранов, лиц с инвалидностью и ряда других категорий граждан. В частности, льготы получают:
- Участники боевых действий (при условии наличия удостоверения или "Карточки киевлянина").
- Лица с инвалидностью вследствие боевых действий и их сопровождающие (по соответствующему документу).
- Пострадавшие во время Революции Достоинства (по предъявлению удостоверения или справки).
- Участники Второй мировой войны и другие лица, имеющие законное право на льготы.
Кроме того, бесплатный проезд доступен для тех, кто пострадал вследствие аварии на ЧАЭС, в частности:
- Ликвидаторов 2-й категории.
- Детей с инвалидностью, пострадавших вследствие аварии.
- Лиц с инвалидностью, которые принимали участие в ликвидации последствий катастрофы или подверглись ее воздействию.
Могут ли ветераны пользоваться метро бесплатно
На бесплатный проезд также могут рассчитывать ветераны различных служб, среди которых:
- Бывшие работники Национальной полиции, налоговой милиции, Государственной службы специальной связи.
- Ветераны пожарной охраны, военной службы, органов внутренних дел.
- Бывшие сотрудники Государственной уголовно-исполнительной службы и службы гражданской защиты.
Кроме этого, льготы распространяются на военнослужащих, получивших инвалидность вследствие боевых действий, а также на родителей погибших, умерших или пропавших без вести военных.
Ранее мы писали, что отказ в бесплатной перевозке граждан, которые имеют на это право, противоречит законодательству. Перевозчики обязаны принимать льготников без каких-либо ограничений, даже если ими будут заняты все места в салоне.
Также мы рассказывали, что в Украине определен перечень лиц, имеющих право пользоваться общественным транспортом бесплатно. В эту категорию входят не только пенсионеры, но и другие социально уязвимые группы, которые могут бесплатно передвигаться автобусами, троллейбусами, трамваями и маршрутными такси.
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