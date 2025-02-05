Льготный проезд для УБД в 2025 году — могут ли перевозчики требовать деньги с защитников

Люди на остановке ждут автобус. Фото: УНИАН

В Украине участники боевых действий (УБД) имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, но иногда перевозчики отказывают в этой льготе. Причины часто связаны с отсутствием компенсаций за перевозку ветеранов, однако это не является основанием для отказа.

О том, могут ли УБД отказать в льготном проезде общественным транспортом в 2025 году, объяснили на сайте "Армия Inform".

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Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского транспорта, автобусах пригородных и междугородных маршрутов, а также на железнодорожном и водном транспорте. Для этого нужно иметь при себе удостоверение участника боевых действий и, а если применяются автоматизированные системы, электронный билет.

Если УБД отказали в льготном проезде — это нарушение закона. Стоит защищать свои права. Рекомендуется действовать по закону, чтобы не только вернуть потраченные средства, но и получить компенсацию за моральный ущерб.

Что делать в случае отказа в бесплатном проезде

Если перевозчик отказывает в проезде, несмотря на наличие удостоверения участника боевых действий, необходимо:

Сохранить билет. Сохранить контакты свидетелей отказа. Записать номер транспорта, время и маршрут поездки. Узнать название и контактные данные перевозчика (обычно эту информацию можно найти у водителя).

Далее нужно подать заявление о нарушении ваших прав в трех экземплярах:

В Национальную полицию; В Укртрансбезопасность (Государственную службу Украины по безопасности на транспорте); В орган местного самоуправления, где проходит маршрут.

К заявлению нужно приложить копии удостоверения УБД и билета. За неправомерный отказ в льготном проезде предусмотрена административная ответственность по ст. 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Безосновательный отказ в предоставлении льготного проезда гражданам наказывается штрафом для водителей и предпринимателей в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Ранее мы писали, что ежедневно тысячи людей пользуются киевским метрополитеном для быстрого перемещения по городу. Большинство платит 8 гривен за одну поездку, однако существуют определенные исключения. Киевский метрополитен предоставляет возможность бесплатного проезда для отдельных категорий граждан.

Также мы рассказывали, что несмотря на четкое законодательное определение права на бесплатный проезд для определенных категорий лиц, водители маршруток часто отказывают им в посадке, ссылаясь на отсутствие льготных мест или без каких-либо объяснений. Это нарушает права граждан и возникает вопрос, имеют ли право перевозчики ограничивать количество льготников в салоне.